AI族群帶頭強攻 台股大漲532點站上20100點

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）美股回神，激勵台股24日開高走高，指數終場大漲532.46點，收在20131.74點，成功收復2萬點大關，成交值新台幣4275.63億元。

台積電ADR上漲3.68美元或2.84%，收在133.43美元，激勵台積電股價強彈，終場大漲29元或3.85%，收在783元。

AI伺服器指標股美超微（Supermicro）經上週五股價暴跌2成後，23日強彈44.84美元或6.25%，收在761.86美元，激勵今天國內AI伺服器概念股全面反攻。

廣達盤中亮燈漲停至終場，大漲23.5元，收在260.5元；鴻海也跟著攻堅，終場大漲12元或8.33%，收在156元，突破所有短期均線糾纏。英業達、緯創、技嘉等AI伺服器大廠，今天股價也都大漲超過4%。

AI伺服器週邊的關鍵零件，散熱族群奇鋐、雙鴻雙雙亮燈漲停；伺服器滑軌廠川湖大漲80元或7.41%，收在1160元。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，這波台股回檔，成功守住季線沒有跌破，而且用空間換時間，透過指數快速下跌，縮短整理時間，今天很快又站回2萬點之上，從技術面來看，多頭有維持住，短線將呈現高檔震盪。（編輯：張均懋）1130424