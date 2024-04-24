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股匯大反攻 新台幣強升逾1角站回32.4元

2024/4/24 09:54（4/24 10:05 更新）
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新台幣匯率24日上午最高觸及32.49元、大漲1.03角。（中央社檔案照片）
新台幣匯率24日上午最高觸及32.49元、大漲1.03角。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）台灣股匯市今天展開絕地大反攻，台股早盤大漲逾400點，收復2萬點大關，新台幣匯率同步勁揚，最高觸及32.49元、大漲1.03角，強勢站回32.4元價位。

地緣政治的利空陰影逐漸淡化，加上美國超級財報週登場，企業財報大多傳出佳音，美股收高，台積電ADR強彈，激勵台股展開大反攻，今天早盤氣勢如虹，在台積電股價回升領軍下，指數勁揚逾400點，突破2萬點大關，來到20016.25點。

新台幣兌美元受到鼓舞，在台股攻高、美元指數回檔修正之下，一早以32.55元開出，而後匯價穩步走高，突破32.5元關卡，最高站上32.49元。

匯銀人士分析，台灣股匯市最近波動劇烈，外資大量進出是重要關鍵，如果外資疑慮退去，重新匯入布局台股，有助於匯價止貶，不過金融市場不確定性仍高，尤其美國本週將陸續公布國內生產毛額（GDP）及個人消費支出物價指數（PCE），都可能再次牽動市場情緒，影響外資動向及匯市發展，須密切關注。（編輯：張均懋）1130424

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台股早盤勁揚400點 突破2萬點大關
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