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聯準會褐皮書：美國許多地區經濟「適度」成長

2024/4/18 09:22
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天指出，美國經濟活動持續加速，自去年2月迄今，國內許多地區都可見「適度」成長。

法新社報導，聯準會在概述美國經濟狀況的褐皮書中指出：「總而言之，整體經濟活動略有擴張。」

這份報告指出，聯準會轄下12個地區中有10區「經濟不是微幅，就是適度成長」，較上一份褐皮書多2個地區。

這份聯準會報告指出：「整體而言，各方對經濟前景抱持謹慎樂觀的看法。」

在高利率時期，美國經濟仍維持驚人的韌性。聯準會尋求以緊縮貨幣政策來抑制需求，希望將通膨率壓低至2%的長期目標。

繼去年經濟成長2.5%後，亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）的GDPNow模型預測，美國今年第一季經濟成長年增率將維持2.9%。

根據褐皮書，在高利率下，美國勞動市場也維持令人驚訝的良好狀態。

許多地區物價「適度上漲」，「速度與上一份報告大致相同」。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1130418

#經濟成長
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