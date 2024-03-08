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美國勞動市場堅韌 2月就業成長再度超乎預期

2024/3/8 22:53（3/8 23:06 更新）
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美國勞工部8日公布，2月非農業就業人口增加27.5萬人，超乎市場預期，勞動市場在高利率壓抑下韌性十足。圖為紐約一間郵局張貼徵才告示。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月8日
美國勞工部8日公布，2月非農業就業人口增加27.5萬人，超乎市場預期，勞動市場在高利率壓抑下韌性十足。圖為紐約一間郵局張貼徵才告示。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月8日
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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）美國經濟在高利率壓抑下韌性十足，2月就業成長再度超乎預期，失業率雖升至3.9%，仍接近半世紀低點。這份數據在聯準會官員思考何時降息之際凸顯勞動市場穩固。

勞工部今天公布，美國2月非農業就業人口增加27.5萬人，優於市場預期的增加19.8萬人；失業率升至3.9%，市場則預期保持在3.7%；與通貨膨脹關係密切的工資持續迅速成長，2月平均時薪年增4.3%，略低於1月年增率。

美國政策利率處於23年高點，近期勞動市場等數據顯示經濟大致挺住壓力，讓聯邦準備理事會（Fed）官員有餘裕持續觀望，避免過早降息以致通膨回溫。

勞工部修正數據顯示前2個月就業成長沒有原估那麼旺盛。去年12月及今年1月就業成長合計下修16.7萬人，2月就業成長顯得更加亮眼。

美國總統拜登爭取連任，昨晚在國情咨文中強調經濟政績，包括擴大投資綠能與製造業，最新就業數據在選戰加溫之際有助拜登提高聲勢。但人民對經濟好轉是否有感，才是選戰關鍵，而近期民意調查顯示，許多選民仍對通膨、衰退隱憂猶存的經濟現況不滿。

美股近期因市場預期聯準會即將降息而屢創歷史新高，道瓊工業指數今天開盤後在平盤附近遊走，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數分別上漲0.2%、0.4%。

聯準會雙重使命是實現物價穩定、充分就業。近2年前，通膨隨供需失衡衝上40年高點，聯準會積極升息壓抑需求、供應鏈瓶頸疏通後，物價漲勢逐漸緩和。在勞動市場穩固的情況下，聯準會官員得以專心面對通膨，表明降息前提是對通膨持續朝目標2%邁進「更有信心」。

聯準會決策官員預定19日至20日集會，市場普遍預期政策利率將連5凍，6月是最有可能的降息啟動時間點。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週赴國會作證，大致維持1月底決策會議後的論調，重申官員更確定通膨朝2%邁進，才會開始鬆綁貨幣政策。勞工部預定12日公布美國2月消費者物價指數（CPI），市場將密切關注。（編輯：郭中翰）1130308

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