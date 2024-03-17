美聯準會開會在即 各界關注降息時間點

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）人們普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）20日將再次維持主要貸款利率不變之際，決策者仍在討論何時開始降息，以及針對通貨膨脹的長期抗爭何時展開下一階段。

法新社報導，聯準會已將利率調高到5.25%至5.50%的23年來高點，希望讓通膨恢復到2%的長期目標。

去年在應對物價上漲方面取得重大進展後，2024年更具挑戰性，美國月通膨率小幅上升。

同時，失業率維持在低位，薪資成長放緩，2023年最後一個季度的經濟成長超出預期，跡象在在表明，儘管利率上升，美國經濟仍保持良好健康狀況。

經過兩天討論，聯準會將於20日發布最新的經濟預測摘要（SEP）以及利率決定，其中將包括政策制定者對今年年底利率預期的看法。

富國銀行（Wells Fargo）高級經濟學家普格列瑟（Michael Pugliese）告訴法新社：「通膨放緩的速度和就業增長放緩的速度沒有我們幾個月前想像的那麼快，因此他們將相應地調整政策前景。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130317