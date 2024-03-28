通膨數據仍高 聯準會：縮減降息次數是適當之舉

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國中央銀行－聯邦準備理事會（Fed）高層官員今天指出，因應「令人失望的」通貨膨脹數據，聯準會應縮減或延緩降息。

法新社報導，聯準會理事華勒（Christopher Waller）在紐約一場會議中表示：「依我之見，縮減整體降息次數或延緩降息以因應近期數據，是適當之舉。」

為了對抗通膨飆漲，聯準會迅速升息並維持在23年高點後，最近轉向討論何時降息。

聯準會在最近一次利率決策中維持主要放貸利率不變，儘管最近通膨月比升高，決策官員仍強化今年3次降息的預測。

華勒說：「過去一年左右，我們在降低通膨方面取得很大進展，雖然過去兩個月數據令人失望。」

美國整體和去除食物和能源價格的所謂「核心」通膨，在「2月上升0.4%，顯然不是邁向通膨目標的進展」。他指的是聯準會2%長期通膨目標。

華勒還說：「較短期的通膨措施告訴我們，這種進展已經趨緩，甚至可能停頓下來。不過，我們需要更多數據才知道。」

通膨攀高的同時，美國經濟成長依然活絡，勞動市場仍強勁，顯示美國整體經濟狀況仍相當良好。

他表示：「因為這些跡象，我認為不急於開始寬鬆貨幣政策。」（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1130328