聯準會料維持利率不變 官員將討論降息時間表

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天的決策會議可能會提供外界更多關於今年降息次數和幅度的線索，外界普遍預期美國主要貸款利率目前將暫時維持不變。

法新社報導，聯準會在為期2天的辯論後，聯邦公開市場委員會（FOMC）今天將公布利率決議，以及最新的經濟預測摘要，其中包括2024年和之後的利率預測。

聯準會基準利率已經上調至5.25%至5.50%之間，來到23年高點，這是聯準會抗通膨行動的一環，以期將高通膨率摜壓至2%的長期目標。

去年聯準會的貨幣政策證實發揮了作用，曾於2022年創下數十年來高點的美國通膨大幅放緩，同時在一季又一季意外強勁的成長帶動下，美國經濟得以躲過衰退。

但對聯準會來說，2024年可能更具挑戰性，美國通膨月增速度小幅上揚，重燃市場對美國利率恐必須再維持高點一段時間、以利控制物價的疑慮。

摩根大通集團（JPMorgan）經濟學家近期在給投資人報告摘要中寫道：「年初以來，關於2024年央行寬鬆政策的預期大幅縮減。但這並未破壞全球金融環境走向寬鬆的整體趨勢。」

高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家在近來致客戶報告中表示：「我們仍預期FOMC將於3月會議中維持聯邦資金利率不變，並於6月展開寬鬆循環。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130320