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Fed利率決策出爐前夕 新台幣連6貶探逾4個月新低

2024/3/20 18:07（3/20 18:18 更新）
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新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）美國聯準會利率決策出爐前夕，市場操作保守，外資加大匯出力道，亞幣又連袂走弱，新台幣貶勢難止，今天收盤收31.868元，貶9.6分，匯價連6黑，並寫逾4個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.045億美元。

美國聯準會利率決策會議的結論將於台灣時間21日凌晨出爐，市場屏息以待，聚焦點陣圖變化，檢視降息次數與幅度是否作出修正。

外匯交易員指出，聯準會決策出爐之前，美元指數穩步走高，站上104價位，在此同時，日圓不甩日本央行結束負利率政策，貶值壓力沈重，摜破151、改寫逾4個月新低，更讓亞幣士氣低落。

根據央行統計，美元指數今天續漲0.08%，人民幣、韓元持平，新加坡幣小跌0.09%，新台幣貶0.3%，日圓繼續重挫、大跌0.81%。

強勢美元壓境，新台幣兌美元今天以31.78元開出後，匯價震盪走弱，午後外資擴大匯出力道，加上日圓重衰，新台幣難以獨善其身，貶幅迅速擴大，匯價跌破31.8元後，繼續闖過31.9元，最低觸及31.902元。

外匯交易員指出，市場緊盯聯準會今年的降息路徑，如果今年降息次數從3次減為2次，支撐國際美元強勢格局，新台幣只能繼續走貶，不排除測向32元大關。（編輯：林淑媛）1130320

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