美國企業財報大多傳出佳音 美股連續第二天收高

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國超級財報週登場，由於企業財報大多傳出佳音，美股今天連續第二天收高。

投資人看好本週科技巨擘發布的財報將有助抵銷市場對美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向的疑慮。

不過，市場憂心一旦企業財報不如預期，股市恐面臨重創。儘管預期聯準會降息的樂觀心理消退，近月來大盤漲勢主要受惠於市場對財報的樂觀預期。

道瓊工業指數上揚263.71點或0.69%，收38503.69點。

標準普爾指數上漲59.95點或1.20%，收5070.55點。

那斯達克指數勁揚245.33點或1.59%，收15696.64點。

費城半導體指數大漲96.884點或2.21%，收4478.801點。（譯者：陳政一）1130424