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台股早盤勁揚400點 突破2萬點大關

2024/4/24 09:21（4/24 10:00 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北24日電）中東戰事稍微降溫，美股週二繼續反彈，台股24日在台積電股價回升領軍下，早盤指數勁揚400點，最高突破2萬點大關，來到20002.94點。

至9時18分，台股加權指數大漲377點，約至19976點，代表中小型股票的櫃買指數上揚1.66%。

台積電大漲22元或2.92%，至776元，鴻海早盤漲5.5元至149.5元，廣達大漲14元至251元，聯發科也大漲38元至1010元，重新站回千元關。（編輯：張均懋）1130424

#鴻海
#台股
#台積電
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