美股強彈激勵 台股大漲逾400點站回2萬大關

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）中東戰事稍微降溫，美股本週連2個交易日反攻，台股跟著揭竿而起，早盤開高勁揚奪回5日線19780點，盤中重新站上2萬點大關。

截至10時10分，集中市場指數大漲457點，約20057點，成交值約1962億元。

台積電ADR週二上漲3.68美元或2.84%，收在133.43美元，激勵台積電早盤股價開高走高，盤中上漲25元或3.32%，報779元。

市場重要指標輝達（NIVDIA）、美超微（Supermicro）週二在美股分別強彈3.65%和6.25%，激勵今天國內AI概念股全面反攻，近期跌深的廣達股價今股價強彈，盤中大漲23元或9.7%，報260元，鴻海也大漲6元或4.17%，報150元。

其它熱門族群方面，散熱股奇鋐、雙鴻盤中股價大漲超過8%；重電股則回檔休息，士電、華城、亞力盤中股價呈現下跌。

法人分析，以色列對伊朗進行象徵性軍事打擊，並未造成嚴重損害，中東戰事稍微降溫，現階段觀察重點回到美股財報，尤其是微軟、特斯拉、Alphabet、Meta、亞馬遜等科技7雄本週起將陸續公布財報，牽動國內相關概念股表現。

特斯拉週二打頭陣，盤後公布今年第1季營收大降9%，創2012年以來最大年減幅，不過執行長馬斯克預告明年初將提前推出平價車型，推升特斯拉盤後股價大漲超過10%；國內特斯拉概念股和大、貿聯-KY早盤股價皆走揚。（編輯：張均懋）1130424