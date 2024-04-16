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台股第1季散戶成交逾487萬 創統計以來新高

2024/4/16 09:49
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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所統計，第1季成交值新台幣1億元以下自然人（散戶）487萬9506人，創2017年第1季統計以來7年新高；另外，3月台股實際交易戶數較2月大增101萬6430戶。

相對於散戶今年第1季成交人數創統計以來新高，證交所資料顯示，成交值5億元以上大戶3216人，成交值1億元至5億元中實戶2萬6267人，均較去年第4季成長，但仍較去年第3季稍低；凸顯台股不斷創高的過程，散戶熱情參與。

僅從3月來看，證交所公布3月台股實際有交易戶數411萬88戶，較2月的309萬3658戶大增101萬6430戶。3月定期定額投資金額118億2187萬8362元，也較2月定期定額投資金額101億6406萬4146元大增。

證交所統計，今年第1季自然人占集中市場總成交值比重為55.24%，外資為32.36%，國內法人則為12.40%，相較於去年第4季，自然人、外資成交比重都略為下滑，國內法人成交比重增加逾1個百分點。

法人指出，由於投信第1季募集ETF，大量資金進場，應是國內法人成交占比增加的原因之一。

另外，今年3月集中市場成交量週轉率11.76%，較2月成交量週轉率5.83%大增；3月當沖成交值占比34.61%，較2月的34.94%略為下滑，但3月平均每日當沖戶數12萬5317戶，較2月的10萬8332戶增加。

3月ETF成交值占比6.61%，較2月的5.84%上升，3月自然人成交值比重55.42%，與2月55.39%相近；3月外資成交值比重32.12%，則較2月33.03%下降。（編輯：張均懋）1130416

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