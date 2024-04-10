當沖降稅成割韭菜條款？財長：審慎評估是否延長

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（中央社記者范正祥台北10日電）當沖降稅優惠將於今年底到期，金管會向財政部爭取延長5年，不過立委質疑，當沖降稅是鼓勵短期投機，「把特效藥當成保健品吃」變成「割韭菜條款」。財政部長莊翠雲今天表示，是否延長會審慎評估，各面向一併考量，稅收不是唯一考量。

立法院財政委員會今天審查所得稅法部分條文修正草案等案，莊翠雲列席並備質詢。

民進黨立委郭國文質詢時指出，2016年股市日均量為新台幣987億元，當沖降稅後第1年，日均量提高至1544億元；第1次延長，日均量來到2698億元；第2次延長，前2年日均量來到3304億元，截至今年第1季，3月日均量也是很可觀。

不過，郭國文質疑，當沖降稅是鼓勵短期投機，既然造市效果達成，就不應該常態化，「把特效藥當成保健品吃」，應該正常化，就是不要再減半。

郭國文說，當沖降稅變成「割韭菜條款」，這樣的稅收收得越多，年輕人的怨氣更重；當沖降稅機制，讓不少年輕人夢想成為股市，跌入股海當中，結果是券商賺飽，政府也收了很多稅，但很多年輕人每天專注行情大盤，工作表現怎麼會順利。

他呼籲，關於當沖降稅將於今年底到期，政府內部在做政策時，財政部要勇敢表達立場。

莊翠雲說，「政府不是從稅收來考量」，當沖降稅不應該常態化，因為可能跟納保法不合，財政部會審慎評估，包括股市動能、立委建議等都會一併考量，稅收不是唯一考量。

另外，部分立委質詢時也問及，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）這趟訪中國對於全球經貿的影響。莊翠雲說，「我們持續在觀察當中」。（編輯：潘羿菁）1130410