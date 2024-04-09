股利抵稅上限金額隨CPI調高？財部：兩者並無關聯

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（中央社記者張璦台北9日電）立委提案拉高綜所稅股利可抵減比率，並按消費者物價指數漲幅，調高可抵減稅額的上限金額。財政部今天表示，股利可抵減稅額為政府額外提供的租稅優惠，與物價指數並無關聯，因此並無比照物價指數上漲程度調整的理據。

立法院財委會明天規劃審查營業稅、所得稅法修正草案，財政部長莊翠雲將列席備詢；各黨團、立委提出的修正草案包含提高股利可抵減稅額、長期照顧特別扣除額、房屋租金支出特別扣除額等。

目前台灣股利課稅分為「合併計稅」與「分開計稅」，納稅義務人可二選一擇優適用，若採合併計稅，股利和其他綜合所得合併計算稅額，並按「股利所得金額乘以8.5%」計算可抵減稅額，每一申報戶抵減稅額以8萬元為限。

有立委提案，綜所稅股利可抵減比率應以營所稅稅率半數、即10%為準，且按消費者物價指數（CPI）調高可抵減稅額的上限金額至新台幣8.32萬元。

據今天出爐的書面報告，財政部說明，營所稅與綜所稅為兩稅獨立課稅，綜所稅免稅額、標準扣除額等，是反映民眾基本生活支出，為避免物價上漲而加重其稅負，因此訂有隨消費者物價指數上漲幅度而調整的機制。

財政部指出，股利可抵減稅額並非屬於賺取股利所得的必要費用，且與物價指數並無關聯，兩者性質不同，尚無比照物價指數上漲程度調整的理據；股利可抵減稅額為政府額外提供的租稅優惠，抵減應納稅額若有餘，還可退稅，相較其他類別所得均無類此抵退稅規定，股利所得已享有較優惠的租稅待遇。

同時，財政部表示，近年來持續優化所得稅制，並依消費者物價指數上漲程度調整免稅額與扣除額額度，經統計，民國110年度全部申報戶列報總扣除額（含免稅額、扣除額及基本生活費差額）占全部所得的比率達61%，僅39%所得應負擔所得稅。

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財政部指出，政府自113年度起調高幼兒學前及房屋租金支出特別扣除額額度；且另因應物價上漲，調高113年度免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額，民眾於114年5月申報綜所稅時即可適用，上述各項調整已適度減輕租稅負擔。

財政部表示，綜所稅免稅額及扣除額，向來為外界關注焦點，社會各界屢有增列項目、提高扣除金額或擴大適用範圍的建議，為維護財政穩健，有關各黨團及立委的提案，將就財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則通盤考量，審慎評估其必要性、可行性及有效性。（編輯：楊蘭軒）1130409