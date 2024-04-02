公股銀放款租賃業千億元 財部端2督導精進措施

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（中央社記者張璦台北2日電）租賃業經營模式引發關注，由於8大行庫放款給租賃業餘額達千億元，財政部今天表示，已端出2大督導精進作為，包含公股銀適時精進相關徵授信業務管理措施，以及若未來租賃業公會制定自律規範，公股銀辦理相關授信時，要併同審酌借戶的規範落實情形。

租賃業放款給財力相對弱勢的民眾，恐使其陷入債務困境，備受關注。立法院財委會明天將邀集跨部會針對「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」，進行專題報告，財政部長莊翠雲列席備詢。

據今天出爐的財政部報告，財政部表示，民間融資租賃業提供企業及消費者經營業務或消費資金需求，其營運資金部分由公股銀行提供融通，各銀行於授信時，依2大原則辦理徵審作業。

財政部指出，首先，貸前評估方面，公股銀行遵循主管機關金管會所訂規範及授信5P原則，就授信戶相關狀況綜合評估，審酌授信風險後，才予核貸。

銀行授信5P原則，指的是銀行授信融資，會考量借款戶（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）及授信展望（perspective）等。

第2，企業授信決策納入環境、社會、公司治理（ESG ）因子，財政部表示，公股銀行將認識客戶（KYC）納入風險管理流程，除針對防制洗錢及打擊資恐進行審核，也檢視授信戶有無違反勞動、環境法規相關裁處、涉訟案件等負面訊息，並瞭解授信戶是否符合ESG永續金融相關規範，依評估結果進行分級管理，並做為決定或調整授信條件及利率等審核的參考。

莊翠雲先前在立法院揭露，截至2月底，8大公股行庫貸放款租賃業餘額約新台幣1246億元。

針對公股銀行貸後管理追蹤資金流向，財政部指出，主要有2大面向，第1，公股銀行對撥貸案件，均遵循授信業務相關作業規範，追蹤貸放資金流向與申貸用途是否相符，確實審查交易文件合理性或真實性，以防範客戶將資金做不當運用。

第2，財政部表示，對於貸後資金實際用途與銀行核定用途不符時，銀行得依契約視個案情形酌情辦理。

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財政部進一步指出，已端出2大督導公股銀行精進作為，第1，近期外界高度關注部分業者與借戶貸放爭議，財政部在最近一次例行性公股金融事業業務研討會中，提醒各行庫衡酌融資租賃業的營運特性，適時精進相關徵授信業務管理措施，落實貸前徵授信規範及貸後追蹤管理。

再者，財政部表示，若台北市租賃商業同業公會後續就其業務研訂自律規範，財政部將促請公股銀行，在辦理相關授信業務時，併同審酌借戶自律規範落實情形，並落實金融主管機關監理規範，善盡企業社會責任。（編輯：楊蘭軒）1130402