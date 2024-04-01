研議放寬住都中心發行永續債券 財長：跨部會研商

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（中央社記者張璦台北1日電）立委今天關切，內政部為解決未來興建25萬戶社宅1兆元融資需求，將研議國家住都中心發行永續發展債券，以降低融資利息財務負擔，但依目前法規，住都中心不能發債；財政部長莊翠雲回應指出，這部分會跟內政部、金管會詳細討論。

立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲、金管會主委黃天牧、內政部、國發會專題報告「如何積極推動金融業投注國內公共建設並達成社宅百萬戶政策目標」，並備質詢。

國民黨立委林德福質詢，引導金融業投入國內公共建設需要考量哪些條件；莊翠雲表示，金融業投資公建時，由於資金都來自存款戶、保險戶，必須要考慮收益性、安全性以及流動性，促參案源裡符合相關條件者包含污水道相關建設、物流中心、焚化爐等。

莊翠雲說明，促參法修正後，擴大民間參與公共建設類別，新增數位、綠能建設等，這部分具相當誘因；且修法新增「有償取得公共服務機制」，也就是說，民間業者投入促參公共建設，提供優質服務後，政府會購買公共服務，對其收益性、流動性等均有相當大挹注。

莊翠雲進一步指出，促參法中，只要是屬於重大公共建設範圍，就可享有適用租稅優惠，財政部會持續與各目的事業主管討論相關範圍。

根據財政部促參司，民間業者投入促參重大公建案，符合相關門檻即可適用多重租稅優惠，包含最長5年免徵營利事業所得稅、投資抵減、進口機具設備的關稅優惠，及地價稅、房屋稅、契稅的減免等。

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此外，內政部在專題報告中提及，目前直接興建社會住宅，地方政府藉由內政部成立的融資服務平台媒合向銀行取得融資，國家住宅及都市更新中心也採聯貸方式取得較低利率融資，未來8年興建資金更為龐大，興建25萬戶社會住宅預估至少需1兆元融資資金，未來國家住都中心將研議發行永續發展債券，以降低中心的融資利息財務負擔。

國民黨立委賴士葆關切住都中心研議發行永續發展債券時程；列席備詢的內政部次長花敬群表示，目前仍要跟財政部、金管會洽談，因為依現行法令，住都中心不能發行債券；莊翠雲指出，這部分會跟內政部、金管會進行詳細討論。（編輯：郭無患）1130401