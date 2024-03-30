引資添誘因 財部：社宅列促參重大公建適用租稅優惠

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（中央社記者張璦台北30日電）推動社宅雙軌並進，財政部表示，除公股銀辦理社宅聯貸授信案件金額逾新台幣3849億元，同時，一定規模的社宅已列為「促參法」重大公建，可適用租稅優惠，吸引金融業資金投入。

立法院財委會4月1日邀集跨部會針對「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶政策目標」進行專題報告，財政部長莊翠雲將列席備詢。

根據今天出爐的財政部專題報告，財政部表示，鼓勵公股金融事業將ESG（環境、社會及公司治理）精神納入各項業務考量，截至民國113年2月底，公股銀行辦理重大公共建設專案貸款共141件，餘額新台幣2536.15億元。

同時，財政部統計，公股銀辦理社會住宅聯貸授信案件金額3849.42億元（含國家住宅及都市更新中心配合「中央興辦社會住宅計畫」參貸金額3840億元），及自貸授信案件金額1676.44億元。

財政部指出，為引導保險業資金投入國內公共建設，金管會於112年12月公布調降風險係數，增強保險業注資國內公共建設誘因，以金融市場力量攜手企業重視永續議題，將金融資源妥善運用於對環境及社會發展有益領域，有效發揮正向影響力。

財政部表示，公股金融事業投融資業務，均由其衡酌專業領域及營運需要，依據金管會相關規範，於風險可控下，本於權責及公司治理妥處，財政部將持續督導各公股金融事業於符合法規下，在投、融資評估過程納入ESG因子，提供金融支援。

此外，財政部指出，公共建設除透過公股金融事業投融資外，也得採促參方式辦理；一定規模的社會住宅已列為「促參法」重大公共建設範圍，可適用相關租稅優惠，以吸引民間資金，比如金融業、保險業或私募股權基金（PE Fund）等投入。

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財政部指出，促參可以引進民間資金與經營能力，加速社會住宅興建及提升營運品質，以新北市青年住宅BOT案為例，民間投資金額79.5億元，共1143戶出租。

財政部指出，此案102年簽約，105年興建完成，3年內即完工，並配合市府社宅政策負責租賃、管理及維護等事務，顯見加速推動的成效；若未來更多社會住宅採促參方式興辦，結合民間資金與經營效率，可望加速社會住宅的提供，滿足民眾需求，主辦機關也可透過投資契約明訂履約及監督機制，提高社會住宅營運品質。（編輯：林興盟）1130330