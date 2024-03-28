公股放款租賃業達千億元 財長要求行庫緊盯貸後管理

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（中央社記者張璦台北28日電）租賃業融資給消費者的經營模式遭質疑恐引發風暴，由於8大公股行庫放款給租賃業規模達千億元，財政部長莊翠雲今天在業務會報中，提醒公股行庫強化租賃公司授信案貸後管理，查核其資金用途等。

此外，財政部於會中鼓勵行庫在風險管控下參與離岸風電融資；針對近期備受熱議的ETF產品，也提醒留意相關風險。

財政部今天召集公股行庫高層舉行業務會報，與會人士轉述，莊翠雲強調行庫應注意ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的落實，包含外界關切租賃業者放款給財力相對差的民眾，恐使其陷入債務困境，因此銀行應加強租賃公司授信案的貸後管理，查核資金用途。

與會官員表示，莊翠雲並未要求行庫，若租賃業者新增借款就得簽承諾書，保證用途不涉及先買後付（BNPL）等消費貸款業務，而是提醒行庫要強化、落實相關授信案的貸後管理，相信各行庫基於公司治理，會有各自的做法。

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行庫高層指出，銀行執行放款貸後管理，資金用途查核是一定會做的事情，之後會持續落實、予以強化，比如檢視是否真的用於營運週轉等，也會研議相關授信政策是否需進一步調整。

此外，與會人士表示，政府致力推動綠能、綠電政策，過去以外資、民營銀行承作居多，財政部於會中也希望各行庫在風險管控下多參與離岸風電融資；同時，針對近期備受熱議的ETF產品，由於金管會已經示警相關風險，財政部也提醒行庫務必留意。（編輯：潘羿菁）1130328