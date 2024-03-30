推動金融業資金投入國內公共建設 金管會提3方向

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（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會今天表示，透過3方向盼引導金融業資金投入國內公共建設與社會住宅，包括研訂保險業新一代清償能力制度中，有關政策性公共建設的在地化風險係數，另外也研議基金架構不動產投資信託（REITs），並持續檢討法規。

立法院財政委員會4月1日邀財政部長莊翠雲、金管會主委黃天牧、內政部、國發會專題報告「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶的政策目標」，並備質詢。

根據金管會的書面報告內容，針對金融業投入國內公共建設與社會住宅的未來規劃，金管會提出3大方向。第1，研訂保險業新一代清償能力制度中，有關政策性公共建設的在地化風險係數。

金管會說明，將持續追蹤國際保險資本標準（ICS）制度進展情形，並綜合考量鼓勵引導保險業資金投入公共建設的政策方向、公共建設投資案件的實際風險等，跟產險、壽險公會與業者討論後，制定符合台灣國情的在地化風險係數。

第2，研議基金架構不動產投資信託（REITs）。金管會表示，為提供投資人多元投資管道並協助總體經濟發展，參酌日本、新加坡及香港REITs制度採基金架構，已研提證券投資信託及顧問法修正草案，開放REITs採基金架構發行。

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金管會表示，未來基金架構REITs將允許一定比例的資金，得投資在促進民間參與公共建設法所定公共建設，以及經中央目的事業主管機關核准參與的公共建設，藉此引導資金投入公共建設。本案已在3月14日經行政院院會審查通過，送到立法院審查。

第3，金管會持續配合台灣公共建設與社會住宅未來政策方向，檢討修正相關法規，引導並鼓勵金融業資金，投入國內公共建設與社會住宅。（編輯：郭無患）1130330