當沖降稅爭取3度延長 金管會向財政部提案再延5年【獨家】
2024/3/29 17:29（3/29 17:50 更新）
（中央社記者謝方娪台北29日電）當沖降稅優惠將在今年底屆期，金管會證期局長張振山今天舉行閉門公聽會，蒐集業界意見。對於券商公會呼籲當沖降稅常態化，金管會評估租稅優惠常態化違反納稅者權利保護法規定，經討論後，決定向財政部提出延長5年建議案。
立法院2021年12月三讀通過證交稅條例部分條文修正案，拍板當沖證交稅稅率減半優惠延長3年至今年12月31日。因應當沖降稅年底屆期，張振山今天上午主持當沖降稅延長公聽會，傾聽業界意見，預計彙整後，4月將業界聲音送財政部參考。
券商公會透過金總金融建言白皮書提案，呼籲主管機關研議推動上市櫃股票當沖證交稅稅率減半常態化，券商公會理事長陳俊宏也在春酒公開呼籲當沖降稅應常態化。但納稅者權利保護法明定租稅優惠應明定實施年限、不得過度，換言之，租稅優惠常態化將抵觸納保法精神，券商公會主張顯有難度。
根據公聽會釋出方案，金管會評估，先前實施當沖稅率減半優惠後，有效拉抬台股量能，若能繼續實施，對活絡台股成交量有助益，亦有助證交稅收入。同時，金管會考量租稅優惠延長年限合理性，決議向財政部提出延長5年建議方案，並未提議常態化。
現股當沖稅率減半優惠最早於2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠即將於今年12月31日屆期。金管會已將稅式支出報告及建議案送交財政部，盼爭取3度延長。
租稅權責主管機關為財政部，若此次財政部同意延長，將是當沖降稅優惠第3度延長實施年限。證券業者表示，業界均盼財政部同意當沖降稅優惠繼續實施，促進台股量能。（編輯：林淑媛）1130329
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