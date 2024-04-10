台積電熄火 台股創高後翻黑跌32點收20763點
2024/4/10 14:15（4/10 14:28 更新）
（中央社記者吳家豪台北10日電）台股今天高檔震盪，權值電子股台積電與鴻海熄火，營建、軍工及生技類股接棒演出，加權指數盤中衝上20883.69點再創新高，中小型股輪動快速，重電族群開高走低，指數尾盤翻黑下跌32.67點，收20763.53點，成交值新台幣4253.49億元。
電子類股指數今天下跌0.24%，成交比重約62%；金融類股指數跌0.36%，鋼鐵類股指數下挫1.15%，生技類股指數上揚1.79%，營建類股指數漲1.2%。
晶圓代工廠台積電今天在盤下整理，終場下跌0.49%，收在815元。鴻海挫2.22%，以154.5元作收，聯發科推出人工智慧（AI）服務平台，激勵股價上漲3.02%，收1195元。
AI指標股廣達、技嘉開高走低，終場分別跌1.74%、4.48%，收在282元、320元；緯穎跌勢擴大，終場重挫4.85%，收2355元。
花蓮地震帶動全台都更潮，營建類股續揚，大將、太設、國建盤中亮燈漲停直到終場，全坤建漲逾9%，愛山林、皇普、宏普、長虹皆上漲超過2%。
重電族群呈現修正格局，士電開高衝上358元後急殺翻黑，終場大跌8.27%，收316元；東元、中興電跌逾1%，亞力3月及第1季營收均創同期新高，收漲停140.5元。
富邦投顧指出，台股走勢偏多，日技術指標正向，但追價量能不足、季線正乖離擴大，須留意創高震盪風險加劇。（編輯：張均懋）1130410
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