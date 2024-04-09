企業資金需求浮現 國銀週轉金放款連2月衝破2千億

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（中央社記者謝方娪台北9日電）農曆年前企業為發放年終獎金，週轉金需求轉旺，同時因廠商庫存去化獲得改善，營運資金需求浮現，春節後科技大廠也陸續動撥週轉金額度，帶動今年1、2月本國銀行週轉金放款均衝破新台幣2000億元大關。

金管會今天公布國銀資產品質概況，截至今年2月底止，38家本國銀行放款總餘額達39兆1275億元，月增3233億元，存款總額達55兆5477億元，月增4636億元，2月底國銀存放比略降至70.44%，月減0.01個百分點。

金管會銀行局副局長童政彰分析，國銀存款單月增加4636億元，增額為近2個月新高，主要有4大原因，首先是企業和銀行借週轉金後，發放員工年終獎金入帳，其次是企業投資款匯入及海外股利匯回。

第3是企業農曆年底貨款收入到帳，第4是銀行客戶進行財務操作，資金配置轉作存款，4大因素推高國銀存款水位。根據金管會觀察，ICT產業、壽險業及航運業等，2月在國銀存款量均有上揚。

國銀放款2月單月增加3233億元，連2個月放款動能衝破3000億元大關，若以用途別觀察，又以週轉金放款月增2875億元為大宗，國銀週轉金放款動能亦連2個月高於2000億元。

童政彰觀察，首先是農曆年前企業有發放年終獎金的資金需求，對銀行週轉金貸款需求轉旺，其次是廠商庫存調整獲得改善，企業營運資金需求已陸續出現，第3是農曆春節後科技大廠陸續動撥週轉金額度，帶動國銀週轉金放款持續走揚。

不過，2月國銀企業投資放款月減7億元，主因是企業考量利息成本有提前還款，加上有企業設廠完工還款所致。

金管會今天同步公布國銀獲利概況，今年2月整體本國銀行稅前盈餘達404.7億元、前2月累計稅前盈餘達950.8億元，雙創同期新高，分別年增9.4%及15.5%。

童政彰說明，主因金融市場交易熱絡，挹注國銀財管及放款手續費收益，投資及其他淨收益也同步成長，帶動國銀前2月獲利創佳績。

本國銀行獲利來源包括國內總分行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸地區分行，其中又以DBU占比最大宗，前2月稅前盈餘達768.5億元、獲利貢獻比達8成。

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OBU前2月稅前盈餘為65.9億元，年減41.3%，主因升息環境下，與DBU及聯行資金往來利息支出相對增加，加上OBU在2月提列呆帳費用較高，影響獲利表現。海外分行前2月稅前盈餘105.4億元，年減1.8%，同因呆帳費用增加所致。

大陸地區分行前2月稅前盈餘達11億元，年增20.6%，主要是人民幣匯率變化，帶動帳上投資及其他淨收益成長，利息淨收益也增加。（編輯：楊蘭軒）1130409