手續費與投資收益兩頭賺 國銀1月賺546億寫新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）手續費淨收益、投資及其他淨收益2大支柱有撐，本國銀行今年1月稅前盈餘達新台幣546.1億元，創史上單月新高，年增20.5%，其中，國內總分行及海外分行獲利均呈雙位數成長。

金管會今天公布本國銀行資產品質概況，截至今年1月底止，38家本國銀行存款總額近55兆842億元，月增1602億元，放款總餘額達38兆8042億元，月增3375億元，1月底國銀存放比轉升至70.45%，月增0.41個百分點。

從放款對象別而言，國銀1月對公營企業放款大減1553億元、對政府機關放款卻大增2696億元，主因台鐵今年1月1日正式公司化，帳上債務由台鐵償債基金承接，往來銀行原先列帳公營企業放款，因此移轉為政府機關放款，導致相關科目在1月出現顯著變化。

若從放款用途別觀察，國銀1月以週轉金放款月增2036億元為最大宗，其次為購置不動產放款月增939億元，購置動產及企業投資分別月增248億元及152億元。

金管會銀行局副局長童政彰說明，國銀週轉金放款月增逾2000億元主要有3大原因，首先是廠商投政府標案的押標金需求，其次是政府及企業農曆年前為發放年節獎金進行資金調度，第3是廠商去庫存改善，企業營運資金需求升溫。

至於企業投資主要涵蓋企業併購、購買長期股權及原始創設投資，童政彰指出，先前國銀企業投資放款已連5個月走降，今年1月出現回升，可能顯示市場有需求，因此企業和銀行進行投資借款。

金管會同步揭露國銀3大獲利支柱變化，1月國銀利息淨收益為510.1億元，年減0.6%，但手續費淨收益325.9億元，大幅年增72.1%，投資及其他淨收益達235.8億元，年增12.3%。

在手續費、投資及其他淨收益雙雙成長下，國銀1月稅前盈餘達546.1億元，創史上單月新高，年增20.5%。所謂本國銀行獲利，為國內總分行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸地區分行獲利合計數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其中，DBU 1月稅前盈餘414.1億元，年增30.9%，為國銀最主要獲利來源，獲利成長動能為手續費及投資收益雙進補。海外分行單月稅前盈餘65億元，年增30.9%，除了提列呆帳費用下滑外，也因投資及其他淨收益成長所致。

另一方面，OBU 1月稅前盈餘61.6億元，年減18.3%，主因與DBU及聯行往來利息支出增加，影響獲利，大陸地區分行單月稅前盈餘5.4億元，年減54.7%，則主因人民幣匯率變化，帳列投資及其他淨收益下滑。（編輯：潘羿菁）1130312