行員臨櫃阻詐遭申訴 銀行局：未納評核客訴計算

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（中央社記者謝方娪台北12日電）劍青檢改指出，阻詐實務上，有銀行員察覺有異想婉拒開戶，卻可能遭詐團鬧事或申訴。金管會銀行局說明，各銀行為防詐產生的客訴，並不會列入公平待客評核客訴計算範圍，鼓勵行員勇於阻詐。

劍青檢改近日發布聲明稿指出，有些銀行員察覺開戶有異、想婉拒開戶，卻可能面臨申訴報告或詐團鬧事，呼籲普惠金融政策不應讓詐團連帶受惠。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，為管控人頭帳戶，「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第13條已明定銀行應拒絕受理開戶的條件，包括其他存款帳戶遭列為警示帳戶或有其他高風險表徵在內，要求銀行從事前、事中、事後控管程序防杜人頭帳戶。

童政彰指出，金管會除了透過法規機制防杜人頭帳戶外，亦有透過本國銀行總經理會議宣導，各銀行因防詐產生的客訴將不會列入公平待客評核客訴計算範圍，金檢時亦會區隔處理，鼓勵銀行員勇於阻詐。

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童政彰表示，阻詐有賴公私部門一起努力，政府各部門充分合作同樣很重要，金管會相當重視執法機關意見，將持續透過高檢署建立的聯繫平台，彙整檢警調意見，督促金融機構精進風險管理。

童政彰也坦言，銀行員在第一線阻詐面臨壓力確實不容易，金管會鼓勵銀行強化臨櫃關懷，透過第一線作為有效攔阻不法金流，另一方面，金管會透過警政署，請地方員警作行員在阻詐過程最大後盾，警政署2023年已發文通令各轄區派出所員警，若第一時間接到行員通報，必須趕至銀行協助處理不理性事件。（編輯：林興盟）1130312