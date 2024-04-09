台積獨漲台指期恐遭美禁交易？金管會持續注意發展

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（中央社記者謝方娪台北9日電）台積電占台股權重飆破3成，讓台指期遭美國認定為「窄基指數期貨」可能性升溫，可能影響美系外資交易大小台指期。金管會今天表示，美境內交易人占台灣期貨市場僅0.7%，已請期交所注意發展、預先通知期貨商採取相應措施。

美國商品交易法明定，海外廣基指數期貨若單一成分股占指數權重連3個月中有超過45個交易日逾3成，會被認定為「窄基指數期貨」、撤銷美國商品交易委員會（CFTC）交易許可，並自公告3個月後開始禁止美國境內投資人交易該期貨。

根據金管會統計，截至今天為止，台積電占台股權重達32.13%，因近期台股漲勢主要由「護國神山」台積電領漲，讓台指期遭美國認定為窄基指數期貨可能性升溫，引起市場關注。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，2023年期交所外資交易人有9成以上來自新加坡、香港及英國，美國境內交易人占比不高，占台灣期貨市場僅0.7%。

她指出，金管會已請期交所持續觀察、注意後續發展，並預先通知期貨商採取相應措施，關懷美國境內投資人是否有需要協助之處。

高晶萍表示，若大小台指期遭列窄基指數期貨，影響所及是美國境內投資人不得交易，美系外資若有避險需求，仍可透過集團在美國以外的其餘境外子公司，例如新加坡、香港或英國等地子公司交易大小台指期；且除了大小台指期外，台灣期貨市場仍有相當多廣基指數期貨商品可投資。

高晶萍提到，先前曾發生過台積電占台股權重在3個月中有超過45個交易日突破3成，致使大小台指期在2021年4月1日被美國轉列窄基指數期貨，並於2022年10月24日轉列回廣基指數期貨。

台積電今天股價表現強勁，一舉站上800元關卡，收在819元，創收盤新高。台股加權指數今天盤中觸及20820.81點，終場大漲378.5點，收在20796.2點，同創盤中與收盤新高。（編輯：張良知）1130409