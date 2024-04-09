政策性地震險保額上修？金管會：考量3點研議可行性

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（中央社記者謝方娪台北9日電）花蓮3日強震釀災情，立委呼籲住宅地震基本險建物重建費用保額上限新台幣150萬元應調整。金管會今天表示，是否提高整體保額，需綜合評估整體損失成本增加幅度、民眾風險移轉需求及保費負擔能力，將請地震基金研議可行性。

3日上午花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，為921大地震後台灣最大規模地震，民進黨立委郭國文表態，隨營建物價上漲，現行住宅地震基本保險保額上限有修法必要性。

住宅地震基本保險為政策性地震險，在建築物本體全倒或半倒時，產險公司將理賠建物重建費用上限150萬元及臨時住宿費用20萬元。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會答覆媒體提問時表示，是否要提高整體保額，需綜合評估整體損失成本增加幅度、民眾風險移轉需求及保費負擔能力，金管會將請地震基金研議可行性。

根據財團法人住宅地震保險基金統計，截至今年3月底止，台灣住宅地震基本險投保率僅38.01%，產險業觀察，民眾買房時為向銀行貸款，須投保住宅火險及住宅地震基本險，但民眾認為住宅地震基本險以全損為理賠要件，相對嚴苛，因此當貸款繳完，多會選擇退保，引起關注。

林志憲解釋，住宅地震基本險採全損理賠是為加速理賠速度，讓受災戶可迅速得到保障，並降低理賠處理費用，以減輕保戶保費負擔；若要擴充承保範圍至部分損失，產險公司必須進行查勘，會有其複雜度及處理費用，可能無法達到當初建立住宅地震保險制度的目的。民眾若有風險移轉需求，市面上亦有商業地震保險可供民眾選擇。

林志憲也提到，金管會將請地震基金持續辦理宣導，並研議提振住宅地震基本險投保率措施。

有媒體關注，花東地區地震頻繁，是否可能比照強制車險，強制投保政策性地震險，林志憲指出，強制車險為責任險，強制投保目的是為保障第三人權益，具高度公益性質，住宅地震基本險是針對自身財產投保，兩者屬性不同。（編輯：林淑媛）1130409