金管會修法擴大政策保護傘 鼓勵業者推創新微型保險

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（中央社記者謝方娪台北22日電）為擴大微型保險保護傘，金管會今天修正規範，將微型保險範圍擴大納入經金管會同意試辦或試辦成功正式開辦的保險，鼓勵保險業推創新微型保險，新規即日起生效。

金管會統計，2023年全年微型保險總保費收入逾新台幣1.48億元，年增3.8%，截至2023年底止微型保險有效契約人數共75萬人，年增4%。為提供經濟弱勢與特定身分者多元基本保險保障，金管會今天修正「保險業辦理微型保險業務應注意事項」規定，即日起生效。

金管會保險局副局長林志憲說明，此次有2項修正重點，首先是擴大微型保險種類，鼓勵保險業推創新微型保險；其次是新增微型保險獎勵對象，鼓勵保險業申請微型保險業務試辦。

微型保險種類原先僅限3種，包括1年期傳統型定期壽險、1年期傷害險、以醫療費用收據正本理賠辦理的1年期實支實付型傷害醫療險，金管會此次修法納入「經主管機關同意試辦或試辦成功正式開辦的保險」。

林志憲表示，地方政府替弱勢民眾投保微型保險，以投保1年期傷害險為大宗，先前南山產險向金管會反映，微型保險種類應不限於基本人身保險保障，可考慮納入財產保險，金管會評估後決定採納業者建議，擴大微型保險種類。

南山產險先前曾赴金管會報告，表達希望與地方政府合作，推出微型火災不便費用保險商品，若不幸發生火災以致被保險人住所受損害，南山產險將提供每人8000元基本保障，金管會已在2023年8月28日同意南山產險試辦2年。

截至今年1月底止，南山產險已和屏東縣、新竹縣、基隆市、澎湖縣及南投縣共5個地方政府社福單位合作，原則上由社福單位出保費，承保對象為各縣市造冊的低收入戶及中低收入戶，5縣市合計近8萬人，截至目前理賠案例共3件。

林志憲表示，此次擴大微型保險範圍，賦予業者透過業務試辦辦理微型保險業務的彈性，將有助保險業開發創新微型保險商品，進而提供弱勢民眾更多元的微型保險保障。

其次，為鼓勵保險業申請微型保險商品業務試辦，金管會今年將新增微型保險獎勵對象，對經金管會同意試辦且開始試辦微型保險業務的產、壽險公司，自行推出微型財產保險業務承保人數前3大公司頒獎表揚。

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根據金管會統計，截至2023年底止，已有28家保險公司開辦微型保險，其中包括15家壽險公司及13家產險公司。

另一方面，除了微型保險外，小額終老保險也是民眾可取得基本保險保障的政策性保險，為鼓勵保險業觸及過去從未投保小額終老保險的民眾，金管會今年擬同步新增普及保障獎，針對辦理小額終老保險被保險人為初次投保（業界通算）的承保人數前3大公司頒獎表揚。（編輯：趙蔚蘭）1130222