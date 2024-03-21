疫後旅遊潮 前2月網路投保業績創5年同期新高

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（中央社記者謝方娪台北21日電）疫後旅遊潮旺盛，持續推升旅平險及旅綜險投保需求，金管會今天公布，今年前2月保險業網路投保件數衝121.81萬件、保費收入達新台幣8.36億元，雙創自2020年有逐月統計以來的同期新高。

網路投保便利性高，民眾逐漸習慣網路投保管道，金管會今天公布網路投保業績概況，今年前2月整體保險業網路投保件數合計達121.81萬件，年增37.19%，網路投保保費收入合計達8.36億元，年增32.7%。

若細分產、壽險業業績，前2月壽險業網路投保達15.14萬件，年增42.03%，網路投保初年度保費達0.98億元，年增36.11%；前2月產險業網路投保高達106.67萬件，年增36.53%，網路投保簽單保費為7.38億元，年增32.26%。

金管會保險局副局長林志憲觀察，網路投保業績攀高，前2月無論投保件數或保費收入均改寫2020年有逐月統計以來的同期新高，主因為民眾對相關險種有需求，加上網路投保便利性高所致。

壽險業網路投保件數前3大險種，全由旅平險包辦態勢不變，反映疫後旅遊潮熱度未減，其中前2月旅平險投保5.38萬件、旅平險附加實支實付型傷害醫療險5.17萬件、旅平險附加海外突發疾病醫療健康險4.24萬件。

產險業網路投保最熱門險種，依然由機車險穩坐第1，前2月投保件數達24.81萬件，其次為旅綜險（含旅遊不便險）23.37萬件，第3名是汽車險，投保件數達15.89萬件。

檢視各保險公司網路投保保費收入之戰，前2月產險業網路投保簽單保費續由富邦產險奪冠，其次為新安東京海上產險，國泰產險續坐第3。

前2月壽險業網路投保初年度保費由台灣人壽搶下龍頭位置，其次為國泰人壽，2023年拿下冠軍的富邦人壽則暫落居第3名。（編輯：林淑媛）1130321