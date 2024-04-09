花蓮強震 住宅地震基本險初步確定可理賠2550萬元

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（中央社記者謝方娪台北9日電）4月3日強震重創花蓮，根據地震基金統計，截至4月8日止，受損保戶達472戶，其中確定達全損理賠標準共15戶，其餘待產險公司勘估。全損戶可領得新台幣20萬元臨時住宿費及150萬元建物重建費用，初估住宅地震基本險確定理賠金額達2550萬元。

3日上午花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，為921大地震後台灣最大規模地震，全台明顯有感，又以花蓮災情最慘重。根據中央災害應變中心截至8日晚間7時統計，此次強震共釀13人死亡、1146人受傷、6人失聯。

金管會今天舉行例行記者會，金管會保險局副局長林志憲說明，依財團法人住宅地震保險基金初步評估，截至4月8日止，受損保戶達472戶，其中確定已達全損理賠標準共15戶，其餘尚待產險公司進行理賠勘估。

15戶確定達全損理賠標準的住宅地震基本險保戶中，有12戶為天王星大樓保戶。

林志憲表示，確定達全損理賠標準的15戶中，目前產險公司已聯繫上11戶，並各給付20萬元臨時住宿費，其餘4戶產險公司正積極聯繫中；另目前已給付一筆建物重建費用150萬元，其餘14戶，產險公司亦將儘速理賠。

換言之，此次花蓮強震，目前產險業已理賠金額共370萬元，初步確定可理賠金額將達2550萬元。

地震基金初步掌握的472戶受損保戶，共由15家產險公司承保，其中確定已達全損理賠標準的15戶，由4家產險公司承保。根據產險業界掌握，4家產險公司為臺灣產險、明台產險、兆豐產險及富邦產險。（編輯：林淑媛）1130409