台股帶量重挫547點創18個月最大跌點 市值蒸發1.73兆

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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天帶量下殺，終場大跌547.81點，創18個月來最大跌點，摜破2萬點關卡，收在19901.96點，市值蒸發1.73兆元，成交值放大至5349.08億元。法人表示，中東情勢後續發展將牽動國際股市及台股走勢，是市場關注焦點。

新光投信董事長劉坤錫表示，中東地區緊張情勢會如何發展無法預料，此不確定因素，是引發美股和台股連日重挫修正的主因。

盤點台股今天創下5大紀錄，加權指數下挫547.81點，創2022年10月11日以來單日最大跌點，摜破月線約20288點及2萬點關卡，為近3個月來首度跌破月線。市值蒸發1.73兆元，降至63.28兆元；成交值5349.08億元，為1個月來大量；成交股數117億股、成交筆數472萬筆，皆創今年新高。

台股近2個交易日累計下跌834.61點，市值蒸發新台幣2.64兆元。台股市值最大的台積電跌破800元關卡，收在788元，近2個交易日大跌30元，市值縮水約7780億元，滑落至20.43兆元，影響大盤約244點。

分析師王兆立表示，台股今天幾乎全盤皆墨，包括傳統產業、電子及金融類股全面下挫，矽智財（IP）及特殊應用晶片（ASIC）族群世芯-KY、M31、創意因先前已回檔修正，股價基期較低，成為市場資金避風港，表現相對強勢，其中，M31逆勢勁揚逾7%。

分析師簡伯儀說，受中東地區局勢緊張影響，市場信心動搖，投資人紛紛選擇停利、停損，台股今天帶量下殺，指數摜破2萬點大關，多方結構出現轉變，在潛藏系統性風險下，投資人審慎為宜，中東局勢後續發展將是市場關注焦點。（編輯：楊蘭軒）1130416