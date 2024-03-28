台股土洋對作 外資賣超237億、投信狂敲00940成分股

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（中央社記者江明晏台北28日電）台股今天震盪整理，外資賣超新台幣237億元，提款金融股、布局統一台灣高息動能（00939）等ETF；投信買超逾238億元，創史上第2高金額，敲進聯電、長榮等元大台灣價值高息（00940）主要成分股，呈現「土洋對作」局面。

法人分析，台股近期獲利了結賣壓不小，但ETF建倉資金提供強力下檔支撐。

台股今天開高13點，盤中一度下探20065.93點，下跌約135點，隨後買盤進駐，數度翻紅，但追價意願不足，指數區間震盪。台股加權指數終場下跌53.57點，收在20146.55點，失守20200點與5日線約20178點，跌幅0.27%，成交值4425.83億元，量能較昨日放大。

三大法人合計賣超2.05億元。其中，自營商賣超2.6億元，投信買超238.18億元，外資及陸資賣超237.63億元。

值得注意的是，外資已經持續賣超4個交易日，今天賣超幅度放大，投信則是連續買超20個交易日，呈現「土洋對作」局面。

根據公開資料統計，多檔金融股成為外資調節標的，開發金、新光金、中信金爲外資賣超前3名，賣超張數分別逾6.6萬張、3萬張、2.9萬張，其餘依序為神達、聯電、光寶科、中信中國高股息、長榮、鴻準、和碩，賣超張數在2萬張至7600張左右。

外資今天積極布局熱門ETF，買超最多的是統一台灣高息動能（00939），買超逾1.9萬張，其次為群益台灣精選高息（00919），買超逾1.5萬張。買超富邦恒生國企正2（00665L）逾1.3萬張、復華台灣科技優息（00929）逾1.1萬張，個股部分則買進廣達、大同、泰金寶-DR、宏碁、中興電、友達。

觀察投信買超名單，前5大為聯電、長榮、中信金、上海商銀、寶成；其中，依據公告，長榮與聯電是00919、元大台灣價值高息（00940）主要成分股。

自營商今天調節多檔ETF，分別賣超00919達5.5萬張、00939逾4.1萬張。

國泰證券證期處協理簡伯儀對中央社記者表示，台股近期呈現高檔震盪，近5個交易日，K線只有1天收紅，其他都收黑，顯示指數攻高後，獲利了結賣壓屢屢出籠，以這樣的角度來看，盤勢要續強，可能要觀察29日是否有機會再度站穩5日均線。

他也觀察，近期市場資金主流輪動，過去領漲的台積電漲勢收斂，震盪整理居多，而股價基期偏低的鴻海，則獲得資金青睞，這也顯示資金持續調節變化。

展望後續，他表示，市場將關注最新美國通膨數據，以及聯邦準備理事會（Fed）官員對於利率走向的談話，如果通膨數字符合預期，聯準會升息有譜，股價就不會有太大的利空出現。

針對近期ETF募資情況火熱，他指出，外界很難推估投信法人建倉狀況，但以募資火熱程度看來，現在似乎還有加碼效益可發揮，對台股下檔空間提供強力支撐，但也需要留意指數漲多風險。（編輯：楊蘭軒）1130328