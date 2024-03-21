台股衝20199點新高寫7亮點 法人：後市看美股和投信

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（中央社記者張建中台北21日電）台股今天價量齊揚，指數收20199.09點，創新高，大漲414.64點，成交值新台幣4860.01億元；龍年開紅盤以來飆漲超過2100點，寫下7大亮點。法人表示，美股將持續牽動台股走向，是市場觀察重點，投信動向也值得留意。

盤點台股的7大亮點，包括收盤指數首度站穩2萬點關卡、台積電平收盤最高價、鴻海創13多年來新高價、三大權值股合計貢獻大盤236點、大盤自2023年11月以來飆漲近4200點、龍年開紅盤以來勁揚逾2100點、ETF熱潮成指數創高一大動力。

國泰證期顧問協理簡伯儀表示，美股3大指數道瓊、標準普爾500及那斯達克指數20日收盤皆創新高，是激勵台股今天衝高的一大動力。觀察上市指數大漲2.1%，漲幅明顯大於上櫃指數的0.66%，權值股是今天盤面焦點。

台股市值最大的台積電收在784元，平收盤最高價，勁揚26元，市值激增6742億元，攀高至20.33兆元，貢獻大盤212點。

鴻海在AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）加持，輝達執行長黃仁勳將於6月初台北電腦展來台，公布與鴻海最新合作內容，激勵鴻海股價收在142.5元，續創13多年來新高，上漲4.5元，市值增至1.97兆元，貢獻大盤近20點。

聯發科收在1140元，上漲10元，市值增至1.82兆元。包括台積電、鴻海及聯發科3大權值股今天合計貢獻大盤約236點。台股總市值單日增加1.31兆元，攀升至64.2兆元規模。

據統計，自2023年11月以來，台股指數從16001.27點，飆升至今天的20199.09點，不到5個月大漲近4200點。龍年開紅盤以來，指數在短短25個交易日勁揚超過2100點，漲勢凌厲。

外資今年來累計買超台股近1800億元，投信累計買超逾1100億元，是台股強攻2萬點的兩大推手。自營商則賣超逾500億元。法人指出，元大台灣價值高息ETF募集1752億元，創ETF成立金額新高，為台股注入強大資金動能。

簡伯儀表示，美股創高是帶動台股攀升的一大關鍵，預期美股未來將持續牽動台股後市，是市場觀察重點；此外，投信大舉買超在台股這波漲升中具推波助瀾的效果，投信未來動向也值得留意。

據統計，外資及陸資今天買超183.64億元，自營商買超61.44億元，投信買超111.75億元，三大法人同步買超，合計買超356.83億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超前10名有群創、中信金、華邦電、英業達、新光金、開發金、元大台灣50、復華富時不動產、國泰金及寶成。

外資賣超統一台灣高息動能最多，達2萬8172張。其餘賣超前10名有長榮航、輔信、和碩、元大美債20正2、佳世達、光寶科、神基、復華台灣科技優息及長榮。

在外資賣超的衝擊下，甫於20日掛牌交易的統一台灣高息動能今天震盪走低，收在14.99元，跌破發行價15元，下跌0.04元。（編輯：黃國倫）1130321