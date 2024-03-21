黃仁勳GTC與台廠互動熱 期待台北國際電腦展相見

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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）輝達舉辦GTC大會，台灣多家伺服器業者，包括唯一受邀的電源供應商台達電參加，產品詢問度高。黃仁勳與台廠互動熱烈，表示應該要有盛大的台北國際電腦展，還關心「誰是今年主題演講者？」

AI界盛事輝達（NVIDIA）年度GTC大會在加州聖荷西舉行，輝達展區內，採用台積電N4P製程代工的Blackwell B200晶片亮相，同樣搶眼的是，後方一整排使用最新一代晶片打造的AI伺服器，華碩、鴻海、技嘉、緯創，多數是台廠。

黃仁勳在GTC大會期間，連日到展場參觀，引起騷動。他在多家台廠展位停留許久，到雲達科技（QCT）展位時不僅簽名紀念，還向在場員工表示，「我們應該要有很盛大的台北國際電腦展！」並順道問，「誰是今年主題演講者呀？」

他去年在台北國際電腦展發表主題演講。

黃仁勳18日在GTC大會發表主題演講，發布最新一代AI晶片架構，令出席GTC的台灣廠商和新創業者氣勢大振。業者均樂觀表示有把握在這波機遇下，創造新商機。

這次唯一受邀的伺服器電源供應商台達電，在會場詢問度高。

台達電電源及系統事業群總經理陳盈源受訪說，輝達市面上最主流的產品H100晶片，包括電桿等零組件都是台達電產品，台達電長期投入散熱、液冷技術，能夠提供全方位電源解決方案，很高興此次成為唯一受邀的同類型廠商。

華碩產品企劃處方案規劃部副理呂益承告訴記者，輝達考量到未來需求已擘劃出完整架構藍圖，易於生態系廠商開發新的產品，華碩優勢在於軟硬體技術整合，可提供需要軟體解決方案的用戶。

他說，台灣產業鏈完整、廠商具備高彈性、應變能力強，是一大優勢。

輝達帶動AI產業革命，不僅台灣大廠，台灣新創業者也受惠。滿拓科技與華碩和群聯合作設計出一套服務，幫企業訓練AI語言模型、布建生成式AI。

滿拓科技行銷長楊育明強調，公司提供的服務不從雲端而是在地端協助客戶，確保資料安全性和客戶對智財權的隱私需求。

楊育明說，今年GTC給他很大的震撼，因為輝達與不同企業合作，打造出各種場景讓開發者發揮創新能力以解決各種場景面臨的挑戰，未來將不再只有OpenAI和微軟（Microsoft）等大企業能夠掌握技術，新創公司也將遍地開花。（編輯：陳慧萍）1130321

AI界盛事輝達（NVIDIA）年度GTC大會在加州聖荷西舉行，輝達展區內，採用台積電N4P製程代工的Blackwell B200晶片架構產品亮相。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月21日

輝達GTC大會，長期投入散熱和液冷技術的台達電，是此次唯一受邀的伺服器電源供應商。圖為電源及系統事業群總經理陳盈源。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月21日

多家台伺服器大廠參加GTC，華碩於現場展示新一代伺服器，其優勢在於軟硬體技術整合，可提供需要軟體解決方案的用戶。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月21日