台股重挫547點回測19900點 法人：後市聚焦中東情勢

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（中央社記者張建中台北16日電）中東地區局勢緊張，衝擊市場信心，台股在電子、金融及傳統產業股全面下挫下，指數大跌547.81點，回測19900點。法人表示，中東局勢變化是牽動台股後市的關鍵，中東緊張情勢趨緩，才有助於國際股市及台股止穩。

台股加權指數收在19901.96點，下跌547.81點，跌幅約2.68%，成交值新台幣5349.08億元。

台積電股價走弱，跌破800元關卡，收在788元，下跌18元，市值降至20.43兆元，影響大盤146點。電子權值、高價股紛紛下挫，鴻海收在141元，下跌5元，聯發科收在1055元，下跌55元；信驊下跌100元，收在3015元，整體電子類股指數下跌2.78%。

傳統產業股全面下挫，水泥類股指數下跌0.55%，相對抗跌，其餘食品、塑膠、紡織、造紙、橡膠、營建、觀光等類股指數下挫逾2%，機電、電纜、汽車和航運類股指數重挫逾3%，金融類股指數下跌逾2%。

分析師簡伯儀表示，受中東地區局勢緊張影響，市場信心動搖，投資人紛紛選擇停利、停損，造成今天台股出現帶量下殺走勢。

簡伯儀說，台股指數摜破2萬點大關，多方結構出現轉變，在潛藏系統性風險下，投資人審慎為宜，中東局勢後續變化將持續牽動國際股市及台股後市。（編輯：張均懋）1130416