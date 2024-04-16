中東緊張重創市場信心 台股大跌547點失守2萬大關
2024/4/16 13:43（4/16 13:49 更新）
（中央社記者張建中台北16日電）中東地區局勢緊張，重創國際股市，台股在投資人信心潰散下，帶量下殺，重挫547.81點，跌破2萬點大關，收在19901.96點，成交值新台幣5349.08億元。
台積電跌破800元關卡，收在788元，下跌18元，市值降至20.43兆元，影響大盤146點。鴻海、聯發科、信驊、大立光等權值、高價股紛紛下挫，整體電子類股指數下跌2.78%。
傳統產業股全面走跌，包括食品、塑膠、紡織、造紙、橡膠、營建、觀光等類股指數下挫逾2%，機電、電纜、汽車和航運類股指數重挫逾3%，金融類股指數下挫逾2%。（編輯：張均懋）1130416
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中東局勢緊張衝擊 台股盤中跌逾500點摜破2萬點大關