儲能、低碳水泥布局發酵 台泥盤中抗跌

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（中央社記者賴言曦台北16日電）台泥在宜蘭蘇澳建置的35MWE-dReg儲能系統昨天正式啟用，參與台電電力交易，預計今年底還有50MW儲能案場將分二期陸續併網。台泥今天表現抗跌，盤中湧現買氣，高點至33.3元，漲幅2.9%。

台泥綠能布局逐漸發酵，位於宜蘭蘇澳的35MW E-dReg儲能系統正式啟用後，推升台泥在E-dReg儲能系統的總容量至145MW，占比達72%，今年底還有50MW儲能案場將分二期陸續併網，可望進一步鞏固台泥在國內儲能領域的地位。

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台泥同步積極耕耘歐洲低碳水泥市場，今年第1季完成擴大土耳其、葡萄牙2家水泥公司持股至60%、100%後，今年3月開始對台泥營運發揮貢獻，為營收挹注新台幣46億元，推升台泥3月營收至136億元、創單月新高，月增184%，年增16%。

雖然受到3日花蓮強震影響，導致台泥預估4月合併營收恐減少7.5億元、合併營業毛利減少2.5億元，但法人認為，由於台泥在歐洲的低碳水泥布局已開始發揮效益，預估將可填補震災導致的損失。（編輯：張均懋、郭無患）1130416