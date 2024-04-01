三大法人縮手賣超台股28.15億元 土洋再度對作

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（中央社記者何秀玲台北1日電）台股今天開高走低，跌72.12點，收20222.33點，成交值新台幣3584.8億元。00940今掛牌上市破發，三大法人合計賣超28.15億元，和上週五合計買超台股542.16億元相比，可說兩樣情。

法人指出，近日大盤走勢呈現紅黑交錯整理格局，然而受即將放清明連假干擾，今天大盤成交量萎縮，創2月下旬以來最低量，預期2日、3日成交量也難以放大，盤勢恐將至連假結束後再做表態。

三大法人中，今天外資在台股賣超26.22億元，賣超元大台灣價值高息(00940)居冠，但投信持續買超25.07億元，近期熱門高息ETF主要成分股中，包括聯電、緯創等位居投信加碼前列，自營商賣超27億元。

觀察外資賣超前10名，今天掛牌上市的00940賣超20萬1819張居冠，第2為緯創賣超3萬1320張。其餘依序為中信金、英業達、統一台灣高息動能(00939)、聯電、台企銀、東元、元大高股息（0056）、廣達。

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投信買超第一名為聯電6939張，接著是緯創4057張，位居第2，其餘依序為聯茂、東元、矽格、力成、大聯大、中信金、東陽、鴻海。

資深證券分析師王兆立對中央社記者表示，今天台股開高走低，因00940布局完成。對於外資今天賣超台股，他認為，仍是看美股如NVIDIA（輝達）、微軟、超微（AMD）等股價能否走強，回檔壓力相對大，主要因今年1月以來輝達股價漲幅高，市場也擔心有拉回壓力，所以投信沒太大買超金額；00940布局應不至於使台股連續性重挫，故成交量仍有3000多億元。（編輯：黃國倫）1130401