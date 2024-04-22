祭台股穩定措施？ 黃天牧：現在還不需要

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（中央社記者范正祥台北22日電）立委關注台股上週大跌，此時是否需要推出救市措施。金管會主委黃天牧今天在立法院財政委員會答詢時說，台股到2萬點已經1個多月了，如果只是外在情勢，要看這週的情況，還不需要現在就談什麼穩定措施。

立法院財政委員會今天審查「保險法第146條之4條文修正草案」等案，黃天牧列席並備質詢。

國民黨立委林德福質詢，台股上週大跌，他問黃天牧，這是理性下跌，股票回歸基本面，或是因為受到國際情勢等影響，所以大盤下跌，有非理性因素成分的存在。黃天牧說，主要因素之一還是國際情勢，中東的情勢。

林德福追問，在520新任總統就職前，是否需要提出台股穩定措施。黃天牧說，他個人認為以今天台股的趨勢，「再觀察吧」，現在已經是到2萬點以上的行情了，還不需要現在就談什麼穩定措施。

黃天牧指出，台股前年受疫情影響，當時有大波動時，有採取一些措施，但每次情況不一樣，何時用穩定市場措施，怎麼用、用的強度，每次情況不一樣，現階段他不覺得要考慮這些問題。

另外，黃天牧今天在會前回應媒體詢問如何看待台股動盪時表示，每次股市的進展不完全一樣，所以並沒有一個公式，股市已經超過2萬點，沒有一個固定公式說到什麼時候就一定要做什麼事情，還是要看每一個不同的情境來做最適度的安排。

至於美國降息與否對金融業影響，黃天牧指出，最務本之道仍是金融業如何強化因應國際政經情況的韌性，這才是最重要。（編輯：張均懋）1130422