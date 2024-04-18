6銀行歐美商辦授信踩雷 銀行局：5公股1民營

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（中央社記者謝方娪台北18日電）金管會銀行局今天揭露，自2023年下半年至今年4月12日止，共6家銀行在歐美商用不動產授信案踩雷，包括台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及王道銀行。

疫後工作型態改變，加上美國暴力升息，衝擊歐美商辦市場，本國銀行歐美商用不動產授信案陸續傳出暴雷。自2023年下半年至今年4月12日止，合計有6家銀行向金管會通報歐美商用不動產授信踩雷，合計原始貸款餘額近3億美元。

金管會銀行局今天公布，6家踩雷歐美商辦授信案的銀行，包括1家民營的王道銀行，另5家公股為台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行，其中，華南銀行及彰化銀行已全數轉銷呆帳。

另一方面，金融營業稅中有2%撥入金融業特別準備金專款專用規定今年底屆期，金融業盼調降稅率，金管會銀行局副局長林志吉今天在立法院財委會休息時間受訪說明，金管會2023年6月已函覆財政部，表達對金融營業稅率3點立場。

第1，金融營業稅撥入金融業特別準備金累積金額，盼今年底後繼續留供金融機構使用；其次，考量金融業務特性，無進項稅額可供扣抵，金管會建議5%稅率酌予調降；第3，金管會對降幅多寡無意見，尊重財政部立場。

現任金管會主委黃天牧將於5月20日卸任，後續由政大商學院副院長彭金隆接棒，黃天牧今天指出，關於金融營業稅率討論，應會待5月20日後處理，目前尚無特別進展。

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對於有媒體引述金融業者評論，認為現階段金管會施政重監理、輕發展，黃天牧今天也談到，身為一名公務員、政務官，他虛心接受各界指教，會繼續努力，不過，他上任以來，年年在金管會新春記者會端出幾十項、上百項推動措施，並非僅限制而沒有開放及新意。

黃天牧說，他上任以後，重新檢視、檢討金管會2004年成立前的舊法規，截至2023年合計已廢除逾8000件不合時宜舊規章，致力減少金融業法遵成本；2023年也對金融業雲端委外大放寬，改以風險為基礎，從核准制改為備查制，希望業者在平衡資訊安全及業務發展下有更多空間。（編輯：楊凱翔）1130418