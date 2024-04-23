歐洲議會通過禁強迫勞動產品法 新疆太陽能板受關注

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（中央社記者田習如布魯塞爾23日專電）歐洲議會今通過禁止銷售強迫勞動產品的法案，包括執委會須提出特定地區、產業的國家施行強迫勞動清單，勢將衝擊歐中關係，尤其歐盟自中國進口太陽能板多來自新疆，使法案落實受關注。

根據該法，在歐洲聯盟（EU）27國境內生產的產品若涉及強迫勞動，將由27國政府主導調查，若是歐盟境外生產的產品，則由歐盟執行委員會（European Commission）負責調查。

主責機關發動調查的來源，可包括國際組織、第3方合作政府或內部吹哨者所提供的檢舉資訊。

一旦認定某項產品在製造供應鏈的任何環節有存在強迫勞動情形，該產品將被逐出歐盟市場，透過網路銷售也不行，若在邊境待通關則會被沒收。沒收的產品將被捐作公益、回收再利用或銷毀。

該法另規定，對歐盟具有戰略性或關鍵性的產品若涉及強迫勞動，則可能先被留置，待所涉企業排除供應鏈上的強迫勞動行為後，歐盟再放行這些產品。

歐洲議會（European Parliament）主責該法案的議員雷陶馬貴斯（Maria Manuel Leitao Marques）和拉斐拉（Samira Rafaela）在投票後記者會上被問到，歐盟進口的太陽能板約有一半在中國新疆製造，而新疆地區的強迫勞動現象已被美國政府、聯合國報告乃至歐洲議會本身的決議案所指責，依該法將如何處理。

兩位議員未直接回答太陽能板是否適用戰略性產品排除條款，而是強調該法案針對產品，並非針對特定地區或國家，若這個地區被認為是高風險強迫勞動區，執委會依法仍應根據檢舉，再對該地區特定產品發動調查。

歐盟執委會2022年向歐洲議會和歐盟部長理事會（Council of the European Union）提案立法後，這兩大立法機構在3月協商達成初步共識，並在歐洲議會堅持下增加特定清單條款。

這個新條款要求執委會擬定一份針對特定產業、特定地區，存在國家政權施加強迫勞動現象的清單，以作為開啟調查案的一項評估標準。

雖然外界把該法案焦點放在中國，不過雷陶馬貴斯強調其他地方也有強迫勞動情形，包括剝削童工，因此歐盟這項將供應鏈人權納入商品上市考量的法律，具有劃時代的歷史重要性。

該法案在歐洲議會史特拉斯堡大會以壓倒性的555票贊成、6票反對、45票棄權通過。（編輯：周永捷）1130423