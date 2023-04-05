調查：義大利童工問題拉警報 影響學生學習和健康

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（中央社記者陳攸瑋羅馬5日專電）拯救兒童基金會發布一項義大利童工調查，每15個未成年人中，就有一名曾當過童工，顯示義大利童工問題嚴重。拯救兒童基金會指出，過早開始工作，將影響教育學習和身心健康。

童工現象普遍存在於全球，義大利也不例外，持續被掩蓋和忽視。「安莎通訊社」（ANSA）4日報導，拯救兒童基金會（Save the Children）發布一項關於義大利童工的調查數據，對象為近6萬名的14至15歲青少年。

義大利法定工作年齡是16歲，但有許多兒童和青少年在法定工作年齡前就曾工作過。調查數據指出，在義大利估計已經有33萬6000名的7至15歲未成年人，有過工作經驗，幾乎是每15個未成年人中就有一名曾當過童工。

在14至15歲的青少年中，有20%的人在工作或曾經工作，15歲的青少年中更有超過10%的人在11歲或更早前就開始工作。

在聲稱從事或已經從事某項活動的青少年中，27.8%的人表示曾做過對教育和心理健康有害的工作，因工作時間是在晚上，或是必須在學期間連續進行，受訪者並認為自身是處於危險中的。

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有鑒於調查結果，拯救兒童基金會指出義大利童工問題拉警報，主席特紹羅（Claudio Tesauro）表示，對許多男孩和女孩來說，過早進入工作世界，對成長和教育學習將產生負面影響，助長孩童輟學，還有可能陷入貧窮、階級與缺乏教育惡性循環，對成年也有嚴重影響。

報導也指出，義大利勞工和社會政策部長卡爾德隆（Marina Elvira Calderone）日前曾公布一項少年工作與司法間關係的調查，強調過早的工作經歷與被捲入犯罪圈間有著密切相關。（編輯：張芷瑄）1120405