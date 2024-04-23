鎖定中國 歐洲議會將表決禁止涉強迫勞動產品

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（中央社法國史特拉斯堡22日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）立法者明天將根據一項新法，就禁止利用強迫勞動製成的產品一事進行表決，該法被認為是在針對中國，這可能會讓歐盟與北京當局的緊張關係加劇。

法新社報導，這項新法雖未直接點名中國，但歐洲議會許多成員盼能利用該法來阻止從中國進口涉及來自維吾爾族穆斯林少數民族居住地區新疆的產品。

人權團體表示，新疆至少有100萬人被拘留，其中多為穆斯林少數民族，他們面臨種種虐待，其中包括強迫女性節育及強迫勞動等。

草案文本在法國史特拉斯堡經歐洲議會（European Parliament）表決同意，將在歐盟27個成員國最終批准後，正式成為法律。

歐盟對中國採用一連串的貿易工具，當中包括對中國政府支持的太陽能板等綠色科技進行反補貼調查。

新法目的是要讓強迫勞動從歐洲市場中根除。

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推動法案文本在歐洲議會通過的議員雷陶馬貴斯（Maria Manuel Leitao Marques）說：「歐盟本來就該成為倡導（正確）價值觀的全球領頭羊，因此繼續在我們的商店進口和販賣那些在供應鏈某個環節以血淚製成的產品，是讓人完全無法接受的。」

國際勞工組織（International Labour Organization）數據顯示，2021年約有2760萬人被迫勞動，其中還包括約330萬名兒童。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130423