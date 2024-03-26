銳鳶無人機太麻里密集作戰測評 吸引軍事迷關注

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影片來源：中央社南部地方組

（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東縣太麻里海邊無人機飛行場，最近無人機密集起飛，吸引軍事迷關注；中科院人員私下透露，除了銳鳶1型外，還有銳鳶2型無人機作戰測評。

無人機在俄烏戰場大展身手，引起關注，台灣面臨中共文攻武嚇，已急起直追發展無人機技術，包括由國家中山科學研究院研製小型紅雀、中型銳鳶、大型騰雲及巡飛彈等無人機。

太麻里鄉民眾今天告訴中央社記者，幾天前位於海邊的無人機飛機場開始進入大批人員，私下詢問是中科院人員，進行銳鳶1型的移交先前作業及新研發的銳鳶2型無人機作戰測評；前幾天由穿便服的中科院人員配合軍方人士操作，今天則完全由軍方接手。

在一旁觀看的中科院人員私下表示，中科院除研發工作外，還肩負產品移交後的訓練工作，最近也是在訓練無人機飛行員。

日前是銳鳶2型起飛，今天上午飛行的是銳鳶1型無人機，從移機到跑道、雷達操作、跑道試滑，一直到起飛巡弋到九鵬基地，全程都由軍方自主作業，許多軍事迷期待能再看到銳鳶2型上場。

去年9月台北國際航太暨國防工業展時，中科院航空所長齊立平透露，在會場展出的騰雲2型無人機與銳鳶2型無人機，均預留派龍架、掛載點及管線設計，亦即兩者未來將朝「偵打一體」發展，兩者近期均將進入作戰測評。（編輯：陳仁華）1130326