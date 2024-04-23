美公布人權報告 關注中國對維吾爾族種族滅絕

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（中央社記者石秀娟華盛頓22日專電）美國國務院今天發布2023年度人權報告，中國持續在新疆對維吾爾族人遂行種族滅絕，與俄羅斯迫害烏克蘭、以色列和哈瑪斯在加薩的衝突、塔利班打壓女性、伊朗與蘇丹情勢同列焦點。

國務院自1977年起每年依法向國會提交人權報告，從人性尊嚴、公民自由、政治參與自由、貪污、政府接受國際組織調查人權議題的態度、歧視與社會虐待、及工作權等7大領域，評估全球198個國家與地區的人權狀況。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在記者會指出，報告用同樣標準檢視每個國家，美國也有人權缺失，但作為民主國家，美國能公開處理這些問題，而非掩蓋他們。美國會持續就人權侵犯問題向相關政府表達關切。

布林肯也提到人工智慧等新興科技被用來迫害人權的問題。美國年初與理念相近國家展開合作，反制協助當權者使用商業間諜軟體監視記者、倡議家、人權捍衛者或異議人士的個人。他說，今天美國對13人提出限制簽證措施。

這份報告在前言提出多項嚴重侵犯人權的紀錄。

俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭以來，數以萬計的烏克蘭兒童被強制帶到俄羅斯佔領的烏克蘭領土，甚至被送到俄羅斯，被迫與家人分離，接受俄羅斯的姓名和國籍。而在俄羅斯，數百人因反對侵略烏克蘭而面對刑事指控。

報告指出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與以色列自2023年10月爆發衝突以來，在加薩走廊造成數以萬計巴勒斯坦平民死傷，包括婦女、兒童和其他弱勢民眾，另有77名記者死亡，其中72名是巴勒斯坦記者。

針對中國，報告強調中國在新疆對維吾爾族、其他民族或宗教少數族群的嚴重迫害，涉及種族滅絕、反人類罪行、強迫勞動等。自2017年以來有超過百萬名維吾爾族人和其他主要是穆斯林的少數民族被非法關押或拘留。

中國其他重大人權侵害事件包括人民無故遭政府非法逮捕、拘留、施以酷刑、殺害，以及政府嚴重限制人民宗教、移動、網路使用、和平集會、及政治參與自由等。

報告引述媒體報導及人權組織報告指出，中國公安部利用全國數以千萬計的監控攝影設備監視民眾，恐嚇政治異議人士、宗教領袖及信徒、藏族人和維吾爾族人。在西藏、新疆地區，網路和電話的干擾與監控特別普遍，當局甚至能在發生「重大安全事件」時切斷通訊。

在阿富汗，伊斯蘭極端組織塔利班（Taliban）2021年8月掌權後，系統性全面壓迫、虐待、歧視女性，對女性發布超過50項禁令，限制女性在公共領域的活動。

此外，報告也強調緬甸軍政府用暴力控制人民；伊朗在海、內外整肅異議份子；蘇丹武裝部隊對平民大規模屠殺；古巴有超過千名政治犯被不當拘留、虐待等情事。

在台灣部分，報告維持正面評價，表示台灣人權狀況沒有顯著變化。報告也持續關切台灣將誹謗及公然侮辱列為刑事犯罪，使記者面臨刑事罪威脅的法律問題。

報告指出，在現行法律下，受媒體負面報導的當事人能對記者與所屬媒體單位提出妨害名譽的刑事、及民事訴訟，雖然鮮少被定罪，但部分法律學者與非政府組織仍持續呼籲，誹謗罪只應被視為民事議題。不過，台灣的憲法法庭去年6月仍做出刑法誹謗罪合憲的判決。

在工作權方面，報告提到，外籍漁工、家庭看護工的薪資都低於台灣的基本工資。台灣也沒有規範家庭看護工的工時，不過，政府的「喘息服務」能讓看護工每星期休假一天，參加宗教活動。此外，雇用移工的製造業、漁業雇主常違反加班規定。白領工作者也會面臨違反加班規定的問題，最常見的是被要求接受補休，取代請領加班費。（編輯：韋樞）1130423