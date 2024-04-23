花蓮地震連2起 最大規模5.8震度5強
2024/4/23 08:05（4/23 08:31 更新）
（中央社台北23日電）根據中央氣象署最新資訊，23日8時4分發生芮氏規模5.8地震，地震深度2公里，震央位於花蓮縣政府南方19.0公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣5強。
2分鐘後，發生芮氏規模4.6地震，地震深度5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方 22.4 公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。1130423
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花蓮地震規模5.7 最大震度5強