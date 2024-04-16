人權組織：中國異議人士家屬仍面臨「連坐罰」

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（中央社台北16日電）中國近年來加大對異議人士的鎮壓，人權組織最新報告顯示，北京去年底雖曾承諾不再進行連坐罰，但中國官方仍持續騷擾、恐嚇目標對象的親屬。

德國之聲中文網今天報導，非營利組織「中國人權捍衛者」（Chinese Human Rights Defenders）15日發布題為「如果我不服從，我的家人就會受苦」的調查報告指出，北京持續對異議人士親屬進行集體懲罰。

報告顯示，中國官方拘留已被監禁的維權人士子女，將他們關在精神病院或孤兒院、強迫學齡兒童輟學、發布出境禁令，阻止他們出國留學；或是透過刑事訴訟逮捕其親屬，藉此施壓在獄中的維權人士與政府合作。

人權律師王全璋2015年在「709大抓捕」行動中被帶走，除了被取消律師資格，2020年出獄後也持續遭官方騷擾，導致他曾在2個月內被迫搬家13次。王全璋還曾透露，當他們夫婦終於幫兒子找到學校時，警察很快就前往學校騷擾老師，「隔天我們就被告知我兒子不能再去那所學校了」。

另一案例為維權團體「疫苗寶寶之家」發起人何方美（網名：俠女十三妹），她在2020年10月與丈夫先後被警察拘留，之後她與兩個年幼孩子都被送入河南省新鄉市一家精神病院；隔年，在院中產下一女後，她被警方移送看守所拘留，但有兩個孩子仍留在精神病院。

據人權團體紀錄，何方美的兒子隨後在未經任何親屬同意的情況下被送往長期向警方舉報何方美一家的線人家裡寄養，兩個女兒則在2023年9月被院方宣稱「不在紀錄中」；而維權人士今年1月曾發消息稱，河南輝縣官員欺騙何方美75歲的母親簽署監護權利放棄文件。

截至報告發布為止，調查發現兩名女童本月1日被院方帶至輝縣城關鎮鎮長辦公室後，至今仍下落不明。

中國人權捍衛者發布報告前夕，人權律師余文生與妻子許艷被北京非法拘留期滿1年。歐盟本月13日發布聲明，再度呼籲中國釋放余文生夫婦、允許兩人需要時獲得醫療協助、定期會見由他們所選擇的律師以及定期與家人聯繫。

歐盟在上屆聯合國人權理事會會議的聲明中列出了包括余文生和許艷在內多名目前被關押在中國的維權人士，並要求官方立即無條件釋放相關人士。

去年4月13日，余文生夫婦在德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪中之際遭北京警方逮捕關押。余文生夫婦當時原定與歐盟駐中代表團與訪中外交官會面，卻突然被北京派出所傳喚，隨後遭「尋釁滋事罪」批捕；許艷去年5月底被加控「煽動顛覆國家政權罪」。消息人士透露，兩人被盯上，是因為聲援在「廈門聚會案」被捕的維權人士丁家喜和許志永。

報導引述熟知該案的維權律師表示，余文生夫婦被正式批捕後，不僅律師無法會見，也無法閱卷，外界難以得知夫妻二人情況，兩人的兒子余鎮洋也因長期遭警方嚴密監控，憂鬱情況加重，去年11月曾傳出服用安眠藥過量送醫。

中國全國人大常委會法工委去年12月審議報告指出，違法犯罪行為人「罪責自擔」，不可株連或及於他人；要求地方政府停止對涉罪人員配偶、子女及父母等親屬在受教育、就業方面的權利進行限制。

但中國人權捍衛者報告卻顯示，中國去年和今年初仍被紀錄了多起集體懲罰行為，顯現「罪及家人」的做法仍在持續中，而且似乎已經成為「國家政策」。

中國人權捍衛者呼籲中國政府立即停止對家屬的一切騷擾以及對維權人士的法外拘留；並且廢除或修改國內法，以符合國際人權法中的明確權利義務。（編輯：周慧盈/廖文綺）1130416