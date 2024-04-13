0407-0413一週大事

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一週大事關注焦點：美日菲峰會／韓國國會選舉執政黨失利／厄瓜多墨西哥斷交／北美日全食／新內閣人事／馬習二會／高雄民生醫院開錯刀

國外新聞

★美日峰會宣布70項合作協議著眼對抗中俄 強調台海和平穩定重要性

日本首相岸田文雄10日與美國總統拜登宣布約70項從共同研發飛彈到載人登月的合作計畫，強化美日兩國聯盟，並著眼於對抗中國和俄羅斯。在12日和菲國總統小馬可仕舉行的美日菲峰會上，一起宣布推動三邊國防合作。台灣雖未到場但「沒缺席」，兩場峰會都提及維持台海和平、穩定的重要。

★韓執政黨史上最大敗選 分析：內政成跛腳鴨可能更專注外交政策

韓國第22屆國會選舉開票11日完成，300個席次中，最大在野黨共同民主黨及其衛星政黨拿下175席獲壓倒性勝利，執政黨國民力量慘敗，韓國國務總理韓悳洙因而請辭，總統尹錫悅承諾革新國政。彭博分析，尹政府未來在內政上可能因在野制衡成為跛腳鴨，因此專注於不受影響的外交政策上，對尹錫悅可能更有吸引力。

★俄下重手打擊烏克蘭電網 炸毀基輔最大火力發電廠

俄羅斯加大攻擊烏克蘭電網，基輔、切爾卡瑟、日托米爾3地區最大供電來源的特里皮爾斯卡火力發電廠11日遭飛彈和無人機摧毀，俄軍更對先前已於空襲中受損的其他電廠補刀，導致數以萬戶家庭斷電。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方提供更多防空系統，以應對俄軍的攻擊。

★厄瓜多警方闖入使館逮前副總統 墨西哥中止外交關係告上國際法院

厄瓜多警方5日突襲位於首都基多的墨西哥大使館，逮捕因涉貪遭通緝、躲在使館內尋求政治庇護的前副總統葛拉斯。墨西哥總統批評厄瓜多政府行為是「公然違反國際法與墨西哥主權」，不但下令立即中止外交關係，11日更向國際法院提起訴訟，並希望「暫停」厄瓜多的聯合國成員國資格。

★瓜地馬拉森林大火延燒逾3個月 總統宣布進入災難狀態

瓜地馬拉因熱浪侵襲導致森林大火，自1月延燒至今未歇。不只森林，4月9日距離首都瓜地馬拉市中心約20公里的一座大型垃圾掩埋場也同樣發生大火，救災人員疲於奔命。瓜國總統阿雷巴洛10日宣布全國進入「災難狀態」，並向國際求援。

距離瓜地馬拉市約20公里的一座大型垃圾掩埋場9日發生大火。（法新社）

★歐盟通過新移民庇護政策 非法入境者管制趨嚴

歐洲議會10日表決通過移民和庇護新協定，對非正規入境者的邊界境管制程序將更趨嚴苛。該方案包含10條法規，目標是使歐盟27個成員國家對移民議題採取共同的行動、遵循相同的法律。

★越南最大金融詐欺案 富豪張美蘭詐貸近4千億被判死刑

越南房地產大亨張美蘭被控從「西貢商業銀行」挪用超過304兆越南盾（約新台幣3900億元），並安排該銀行給予空殼公司不合法貸款，藉此侵占大筆資產。這起案件成了越南有史以來最大金融詐欺案，張美蘭在11日遭法院判處死刑。

★水原一平涉簽賭竊盜案2.5萬美元交保 被勒令接受賭癮治療

洛杉磯道奇球星大谷翔平前翻譯員水原一平被控竊取大谷帳戶逾1600萬美元償還賭債，11日被美國聯邦檢察官以詐欺罪起訴，水原12日到案後獲2萬5000美元交保，並透過律師對外道歉。被列為被害人的大谷翔平表示，對他個人來說，這代表此案到此為止，自己只想專注於棒球。

★NFL前球星OJ辛普森76歲癌逝 殺妻案躲牢獄之災、搶劫綁架被關9年

前職業美式足球聯盟NFL球星辛普森10日癌逝，享壽76歲。辛普森一生如戲，榮耀無數卻也爭議不斷，最轟動的事件要屬被控謀殺前妻，在「世紀審判」中獲判無罪；之後的辛普森又在2008年因涉武裝搶劫、持槍綁架遭定罪入獄，直至2017年才假釋出獄。

★北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

北美日全食天文奇景8日登場，掀起民眾狂熱，這場天文奇景於美東時間下午2時7分出現在墨西哥太平洋海岸的馬薩蘭，一路往東北方移動，穿過美國15個州來到加拿大，最終於下午3時46分在紐芬蘭結束。國際太空站也公開太空人所見另類視角，而下一次要再在美國本土見這個奇景要等到2044年。

圖為墨西哥馬薩蘭看到的日全食。（路透社）

國內新聞

★新內閣人事名單卓榮泰、鄭麗君任正副閣揆 小野任文化部長

總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長、前文化部長鄭麗君出任副院長。卓內閣12日繼續公布第二波內閣人事，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠（小野）。黨內人士表示，李遠、鄭銘謙入閣，兌現了賴清德用人唯才、不分黨派承諾。

總統當選人賴清德10日公布首波內閣名單，行政院院長由前民進黨主席卓榮泰擔任。（中央社製圖）

★高雄民生醫院開錯刀罰50萬 主刀醫師術後涉偽造病歷遭免職送辦

高雄市立民生醫院4日發生開錯刀事件，副院長張科表示，事件發生在交接班時候，主刀醫師未按照開刀標準作業流程，相關人員也未確實辨識病患。衛生局11日開罰民生醫院新台幣50萬元，院長顏家祺免除管理職務。調查後發現主刀醫師除了開錯刀，事後要求「補簽同意書」，涉嫌病歷登載偽造，衛生局加重處分2大過免職並移送法辦。

★砂卡礑步道5罹難者DNA比對出爐 確認為游家5口

花蓮強震造成太魯閣砂卡礑步道多處大崩壁，新北游姓一家5口正巧行經罹難，重型機具10日進駐在步道0.5公里附近開挖，陸續將5具遺體移出，因樣貌難以辨認，經採集DNA檢體送鑑比對後確認為游姓一家人，遺體已發還給家屬。

搜救人員10日在太魯閣砂卡礑步道陸續運出5具遺體。（花蓮縣消防局提供）

★馬習二會 陸委會：中共宣傳九二共識 遺憾馬英九未公開捍衛主權

前總統馬英九10日於北京人民大會堂會晤中國大陸領導人習近平，這是雙方繼2015年新加坡「馬習會」後再度見面。陸委會當晚表示，中共藉由「馬習二會」大肆宣傳「九二共識」、「反台獨」等主張，片面設定兩岸政治框架，對於馬英九未能在與習近平會晤時，公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，深感遺憾。

繼2015年新加坡「馬習會」後，前總統馬英九（左）與中共總書記習近平（右）10日在北京人民大會堂再度見面。這次馬習會僅開放少數台灣及香港媒體採訪；圖為台北民眾觀看電視直播。中央社 113年4月10日

★台積電亞利桑那州增建第3期廠 獲美國補助66億美元

台積電擴大美國投資，將在亞利桑那州增建第3期晶圓廠。此外，亞利桑那州第2期晶圓廠增加提供2奈米製程技術，總投資金額達650億美元，獲得美國晶片法案66億美元補助。台積電亞利桑那州第1期晶圓廠預計2025年上半年開始生產4奈米晶片，第2期晶圓廠將於2028年開始生產3奈米和2奈米晶片。

★台積電收819元新天價 台股大漲378點收20796點創新高

台積電美國亞利桑那州新廠受惠美國補助，激勵9日股價再創新高，盤中最高來到820元再創新天價，終場收在819元歷史新高，市值攀至21.24兆元。台股9日在台積電領軍加上金融勁揚，重電、航運和鋼鐵等助攻下，盤中最高達20820.81點，終場大漲378.50點，收20796.20點，再創盤中和收盤歷史新高。

★初瓦嚮辣疑食物中毒155人就醫 近3000消費者18日起可至原店退費

王品集團旗下初瓦韓式料理與嚮辣和牛麻辣鍋西門分店發生疑似食物中毒事件，至12日上午10時已155人就醫，台北市衛生局勒令兩家餐廳停業，要求改善廚房環境不潔等問題，疾管署指出，部分患者檢體初步驗出諾羅病毒，但是否為諾羅病毒造成還要進一步確認。台北市法務局表示，王品18日起接受消費者辦理現金退款。

★3月CPI漲幅收斂至2.14% 重要民生物資逾3年最低

主計總處9日公布3月消費者物價指數（CPI）上漲率為2.14%，若排除春節因素，為8個月來最低水準，且重要民生物資CPI漲幅大幅收斂至1.17%，為逾3年最小漲幅，其中雞蛋大跌18.25%，為逾4年最大跌幅。

★防堵性犯罪網站「創意私房」 數位部封網已無法連入

藝人黃子佼持有兒少性影像引發譁然，許多藝人、立委出面呼籲修法加重對持有、製造、散布兒少性影像的刑責。黃子佼持有的兒少性影像來自性犯罪網站「創意私房」，數位部10日晚間在收到衛福部公文後，TWNIC協調各網際網路接取服務提供者，已停止解析網域名稱。

★新北校園命案 涉案少男少女羈押禁見

新北校園命案涉案少男、少女12日移送新北檢偵辦，檢方表示，2名少年均涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，均有滅證、勾串、逃亡之虞，都向新北地院少年法庭聲請羈押禁見。經審理後，2人都遭羈押禁見，但部分親人與輔導人可接見。

★陳玟卉舉重世界盃總和246公斤排第4 奧運門票到手

台灣舉重好手陳玟卉７日在泰國普吉島舉行的舉重世界盃上拿下佳績，她在女子71公斤級A組賽事中以抓舉105公斤、挺舉141公斤、總和246公斤獲得第4名，奧運門票確定到手。