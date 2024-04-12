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首頁 / 社會

新北校園命案 涉案少男少女羈押禁見

2024/4/12 19:53（4/12 20:15 更新）
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圖為新北地方法院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北地方法院今晚表示，校園命案涉案被告少女經審理後認為涉犯重罪，且曾與相關證人相互討論，有串證之虞，裁定羈押禁見。稍早，涉案少年也因涉殺人罪，遭裁准羈押禁見。

新北校園命案涉案少男、少女今天移送新北檢偵辦後，檢方以均有滅證、勾串、逃亡之虞，向新北地院聲請羈押、禁見。

法院說，經少年法庭審理後，2人都遭羈押、禁見，但部分親人與輔導人可接見。相關被告都還押台北少年觀護所。

少觀所副所長張正憲晚間接受中央社記者電訪表示，2名被告從受保護收容少年身分，轉為刑事被告身分，還因受到禁見、禁止通信，因此，羈押舍房與收容保護少年的舍房有所區隔。

張正憲說，少年轉為刑事被告者，確實不多，但目前少觀所仍有涉及槍擊案的少數刑事被告少年羈押。至於法院今天裁定校園命案的被告，有親人等可接見，其接見程序與一般接見相同。

新北地院晚間以文字表示，被告少女經訊問後，雖否認有共同殺人犯嫌，但依卷內相關事證，足認其共同犯殺人罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為有逃亡之虞。

法院說，且被告於事發後曾與相關證人相互討論，有串證之虞，檢察官聲請羈押有理由，裁定准予羈押。

另，依不得全面禁止少年與任何人會面之精神，參酌本案情節、公共利益，維護被告防禦權等，認為有羈押及禁止接見通信之必要；但被告之父母親、祖父母、法院少年保護官、學校輔導人員、社工得以接見，但禁止通信；其餘之人均禁止接見通信。（編輯：方沛清）1130412

#新北地院
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