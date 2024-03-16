新北國中生命案 死者父親支持修法家長負連帶刑責

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（中央社記者陳至中台北16日電）新北市某國中男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治。民間團體今天舉辦追思音樂會，死者父親表示，現在只能期盼司法公正，他支持修法讓家長負連帶刑責。

「孩想陪你長大」團體今天在台北市的中正紀念堂廣場，為新北國中生命案死者舉辦追思音樂會，現場有上百名民眾參與，死者的父母親也現身。

死者的父親表示，他的兒子貼心、孝順、見義勇為，很聽家長的話，從來不會說「不要」，父母一直以他為榮。事發當天，兒子只是善意提醒要愛惜公物，就遭對方刺死。事發至今，他仍難以平復，每天都還是會想到兒子。

死者父親表示，他也很想原諒兇手，但最近看到許多類似的新聞，例如校園內有人拿美工刀追同學，讓他覺得一定要站出來，讓兒子的犧牲有意義，相關法令能有所調整，「不能因悲痛而懦弱地一走了之。」

死者父親透過主辦單位提供的講稿中提到，兩名涉案少年參與司法的過程中，睜眼說瞎話的狡辯和態度，已經證明過往的教育和輔導完全無效，他們比一般民眾更清楚如何卸責，心機和奸巧不輸成人。而涉案者的父母已脫產，讓他們求償無門。

他呼籲修法，支持青少年涉案，家長須負一定的刑事責任，「養不教，父之過，家長要負一點責任才公平，既然生了他，就要教育他，不能說放著不管。」少年事件處理法的修法方向，不應無差別地用年齡區分，讓心狠手辣的人無法無天。

死者母親也悲痛地陳述，家裡粗重的事都是孩子在做，包括抬重物、刷馬桶等，就在生命正要邁向最燦爛時光的時候，發生這樣的事情（指被刺死），行兇速度之快、動作之狠，孩子連掙扎的機會都沒有。

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接受聯訪時，被問到是否會原諒對方？死者母親說：「不可能，他是剝奪我們孩子生命，不是所謂一點點的傷害，你懂嗎？」她現在期盼司法給予公平、公正的判決，行兇者既然做了他敢做的事，就應承擔他所犯的錯誤，不該躲在未成年的保護傘下，否則人們將很難教育小孩。

死者母親也期盼少事法修法，避免未成年的殺人犯或重罪利用「少事法」保護。（編輯：李亨山）1130316