美國首例 密西根校園槍擊凶嫌父母皆被判過失殺人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國密西根州少年克魯布里（Ethan Crumbley）2021年持父母買的槍枝在校園開槍，造成4死7傷。法院陪審團今天判定少年的父親過失殺人罪成立，少年的母親上月也被判同罪成立。

法新社報導，當年15歲的克魯布里用父母購買的一把手槍，在底特律（Detroit）北方70公里的牛津高中（Oxford High School）殺害4名學生。

詹姆斯．克魯布里（James Crumbley）和珍妮佛．克魯布里（Jennifer Crumbley）夫婦是美國第一對因孩子犯下校園槍擊案而面臨過失殺人重罪指控的父母，他們被控忽略兒子有心理健康問題的警告。

檢察官麥唐納（Karen McDonald）在結辯時說道：「詹姆斯．克魯布里以悲劇性的方式辜負兒子。但他不只辜負了兒子，他也沒能履行自己的法定義務，防止這些孩子被殺。」

但這名父親的辯護律師李曼（Mariell Lehman）則說，詹姆斯．克魯布里「不知道自己必須保護他人免受兒子傷害…他不知道他的兒子打算做什麼」。

陪審團經過一天多的審議，對47歲的詹姆斯．克魯布里作出有罪判決。

克魯布里夫婦兩人都面臨最高15年的刑期。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130315